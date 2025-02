Burkina Faso : Deux villas de CGE Immobilier offertes par la Fondation BOA aux deux super enseignants 2024

publicite

Le mercredi 26 février 2025, deux super enseignants, lauréats de la Journée de l’Excellence Scolaire 2024, ont reçu les clés de leurs nouvelles villas. Cette récompense est une promesse de la fondation Bank of Africa. La cérémonie est intervenue dans la Cité Baobab de CGE immobilier en présence du ministre en charge de l’éducation nationale, Sosthène Dingara.

Lors de la Journée de l’Excellence Scolaire qui s’est déroulée le 23 aout 2024, la fondation Bank of Africa prenait l’engagement de remettre une villa à chacun des deux super enseignants du primaire et du post primaire et secondaire. Désormais, cette promesse est une réalité !

Bassolma Bayili, enseignant du primaire dans le Sanguié et Gouwenmangré Pierre Tiendrebeogo de l’enseignement post-primaire et secondaire sont dorénavant titulaires chacun d’une villa de type F3 dans la cité Baobab de CGE immobilier située à Kouba. Chaque villa (extensible) a été construite sur une superficie de 200m2 et a une valeur de 17 700 000 F CFA.

CGE Immobilier a offert 5 000 000 à chacun des deux enseignants ainsi que le carrelage et le plafond en staff des logements reçus de BOA.

Pour les enseignants, recevoir ces villas représente bien plus qu’un simple cadeau. C’est la concrétisation d’un rêve, un projet de vie qui se réalise sous leurs yeux. Leurs nouvelles villas sont pour eux, une marque de reconnaissance de leur travail acharné et de leur dévouement à l’éducation de la part des donateurs.

« Cette maison n’est pas seulement un toit, mais un symbole de la dignité et la reconnaissance que vous accordez à notre profession », a exprimé Pierre Tiendrébeogo en son nom et celui et son confrère.

Farid Bouri, directeur général de BOA Burkina, au nom du Président du conseil d’administration et de la fondation a félicité les deux lauréats en rappelant que la banque BOA s’aligne sur des valeurs d’excellence d’où l’accompagnement de ces acteurs de l’éducation. Il rassuré que ce sont des actions qui seront pérennisées.

Le ministre en charge de l’Éducation nationale a souligné l’importance de ce don, qui arrive à point nommé pour soutenir un corps enseignant, qui est très méritant mais confronté à des défis. Il a rappelé la reconnaissance de la nation envers ces enseignants qui se battent jour et nuit pour maintenir la qualité du système éducatif, malgré les moments difficiles.

« Ce don est la symbolique d’une reconnaissance au corps enseignant pour tout le travail gigantesque qui est fait pour que notre pays, dans ces moments difficiles puisse rester debout à travers son système éducatif… Nous pensons donc que ces collègues qui se battent jour et nuit pour que notre système éducatif reste debout mérite la reconnaissance de toute la nation », a-t-il déclaré.

Il a aussi saisi l’opportunité pour saluer la qualité des rapports de partenariats qui existent avec le privé dans le processus de développement du pays.

C’est la société CGE immobilier qui a assuré le travail technique de la construction de ces villas.

