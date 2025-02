Promotion de la bonne gouvernance : Le Trésorier institutionnel auprès de la Présidence du Faso installé

publicite

Le Trésorier institutionnel auprès de la Présidence du Faso, Daouda TRAORÉ a pris fonction le jeudi 27 février 2025, dans la matinée.

La suite après cette publicité

Nommé le 7 février 2025 par le ministre de l’Économie et des Finances, l’inspecteur des impôts Daouda TRAORÉ a été installé dans ses fonctions par une mission de l’inspection technique du Trésor, conduite par Ali ILBODO.

Selon M. ILBODO, la mise en place des Trésoreries ministérielles et institutionnelles traduit la volonté́ de moderniser l’administration publique, de promouvoir la transparence, la performance et l’efficacité́.

« Je demeure conscient des enjeux et des attentes liés à cette nouvelle responsabilité et je voudrais rassurer les uns et les autres que je ne ménagerai aucun effort pour mener à bien cette mission et du même coup consolider la confiance de ma hiérarchie », déclare le nouveau Trésorier.

Selon Daouda TRAORÉ, les missions de la Trésorerie sont entre autres, le recouvrement des recettes de services, le paiement des dépenses, le règlement des opérations de dépenses au profit d’autres comptables, le transfert des opérations au profit d’autres comptables. Il s’est engagé́́ à poursuivre la mobilisation des recettes de service selon les objectifs de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP), à payer à bonne date les dépenses publiques dans le strict respect des textes en vigueur et à produire et transmettre dans les délais réglementaires les comptes gestions du poste.

Lire également 👉 Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 20 novembre 2024

« Je serai un fervent VDP des finances afin de m’inscrire dans la dynamique actuelle de développement de notre pays, imprimée par le Gouvernement sous le leadership du Président du Faso », soutient-il.

Amidou TRAORÉ, Chargé d’études, représentant le Secrétaire général de la Présidence du Faso, a invité le nouveau Trésorier institutionnel à travailler à atteindre les objectifs qui lui sont fixés.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite