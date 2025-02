Art théâtral : « Dialogue et paix » dépose ses valises à Ouagadougou pour encore toucher la racine

publicite

Le projet « Dialogue et paix » poursuit son bonhomme de chemin. Après le centre-ouest, c’est Ouagadougou qui a accueilli cette initiative ce vendredi 28 février 2025. Cette étape se tient du 28 au 1er mars 2025. Elle compte parler avec les enseignants de la zone sur comment allier des scènes de théâtre à la cohésion sociale tant prônée.

Contribuer à prévenir et lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent, à travers les scènes théâtrales, c’est l’objectif assigné à ces séances de formations organisées par l’Association Arts, Clowns, Marionnettes et Musique dans nos rues (ACMUR). Après Koudougou c’est Ouagadougou qui va recevoir sa part d’outillage du 28 février au 1er mars 2025.

A écouter Marcel Ouédraogo, administrateur du collectif ACMUR, coordonnateur du programme, l’idée du projet est de former des enseignants, qui vont à leurs tours inculquer ces valeurs aux plus jeunes. « Pour nous, les questions de cohésion sociale, c’est de s’attaquer à la base. Parce que pour nous, ce sont des jeunes et ces pièces vont permettre aux jeunes de se sensibiliser eux-mêmes. La formation va pouvoir leur permettre de créer des pièces avec les enfants et présentées par les enfants », a-t-il expliqué.

A l’écouter, la paix et la cohésion sociale peuvent se faire grâce au théâtre. Il a insisté sur le fait que c’est même une nécessité. « Voilà pourquoi, ils vont écrire un texte et ce texte nous allons nous assurer qu’il parle de la paix et de la cohésion sociale. Ensuite, ça va être mis en scène pour permettre aux enfants de comprendre et véhiculer ces messages de paix dans les écoles », a-t-il ajouté.

Pour cette étape, 8 écoles de la région du centre sont concernées par ce recyclage. Cependant certaines sont venues de la Commune de Boromo pour y participer. Il s’agira, selon Hyacinthe Kabré, formateur, d’outiller ces enseignants afin qu’à leurs tours ils puissent créer des spectacles de sensibilisation. Cela, sur des thématiques de la cohésion sociale.

« Durant ces deux jours, il s’agira de leur montrer comment partir du thème de la cohésion sociale et du vivre ensemble pour écrire une pièce de théâtre. Nous allons parler évidemment de structure, de canevas de personnage, comment ils doivent nouer leurs histoires pour créer un spectacle. Nous allons aussi leur donner des notions en interprétation, en création de personnage, en mise en scène. Nous allons parler de l’espace de façon générale », a-t-il mentionné.

Ce projet se déroule depuis quelques années. Ces formations se tiennent grâce à l’accompagnement de plusieurs structures dont le Cercle d’Etudes, de Recherches et de Formation Islamique, (CERFI), le Centre de Formation Artistique et Artisanal Désire Somé et l’Association Keoogo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

