Le Japon célèbre son Empereur et réaffirme son soutien au Burkina Faso

Le jeudi 20 février 2025, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Burkina Faso, Nagashima Jun, a organisé une réception à sa résidence à Ouagadougou pour célébrer le 65e anniversaire de « Sa Majesté l’Empereur Naruhito ». Cet événement a été l’occasion de mettre en lumière les liens qui unissent les deux pays et de réaffirmer l’engagement du Japon à soutenir le développement du Burkina Faso.

Face à ces hôtes du jour, composé de diplomates, de personnalités politiques, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Burkina Faso, Nagashima Jun, a retracé l’histoire du Japon, mettant en lumière la transformation du pays en une puissance moderne. Il a souligné l’ouverture du Japon au monde, avec pour « leitmotiv adopter puis adapter », une leçon que le Japon souhaite partager avec le Burkina Faso.

L’Ambassadeur a ensuite abordé l’engagement du Japon auprès du Burkina Faso, notamment dans le contexte des défis sécuritaires et humanitaires actuels. Il a salué les efforts de pacification du territoire par les autorités burkinabè, exprimé sa solidarité envers les victimes des attaques terroristes, tout en soulignant l’admiration du Japon pour la résilience du peuple burkinabè.

La coopération entre l' »Empire du soleil levant » et le Burkina Faso repose sur des principes directeurs tels que « l’appropriation, le transfert de technologies et l’échange d’expertises. Les trois piliers de cette coopération, à savoir l’agriculture, l’éducation et l’intégration régionale, s’alignent parfaitement avec les initiatives présidentielles du Burkina Faso », a indiqué Nagashima Jun.

Le diplomate nippon a cité plusieurs exemples de projets concrets, tels que le projet d’entretien routier, le projet de vulgarisation de l’approche SHEP dans l’agriculture, ainsi que le projet d’amélioration de la qualité de l’éducation.

En plus, dans le souci de l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, le Japon dispose également d’un schéma d’appui aux micro-projets locaux. On peut citer l’inauguration récente de deux châteaux d’eau à Pabré, un projet facilitant l’accès à l’eau potable pour plus de 60 000 personnes dans la zone.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré note l’excellence des relations diplomatiques et une coopération fructueuse depuis 1962. Le Japon a apporté une contribution significative au développement du Burkina Faso à travers divers projets de coopération selon le ministre.

« Les résultats de cette coopération dynamique sont visibles dans de nombreux domaines, tels que les infrastructures, l’éducation, la santé et l’agriculture. Je tiens également à souligner les multiples soutiens apportés dans les domaines alimentaire et sécuritaire, ainsi que l’assistance technique et la formation diplomatique. Le portefeuille actif du Japon au Burkina Faso est estimé à plus de cent milliards de francs CFA », a-t-il fait savoir.

De ses dires, les relations entre le Burkina Faso et le Japon sont basées sur le respect mutuel et la compréhension. Et le Japon est un partenaire fiable et engagé dans le développement du Burkina Faso. « La coopération entre le Burkina Faso et le Japon est un exemple de partenariat Sud-Sud réussi », a laissé entendre Karamoko Jean-Marie Traoré .

La célébration de l’anniversaire de l’Empereur et de la Fête nationale du Japon a été l’occasion pour l’Ambassadeur d’inviter les participants à découvrir la culture japonaise, à travers sa cuisine, son saké et les différents stands présentant les activités de la JICA, d’ADIMA, de BIA, de CFAO ainsi que des associations de la culture japonaise.

Akim KY

Burkina 24

