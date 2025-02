Inauguration de châteaux d’eau à Pabré : Un don du Japon pour améliorer l’accès à l’eau potable au Burkina Faso

publicite

Ce 19 février 2025 dans la commune de Pabré, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon près le Burkina Faso, Nagashima Jun, a inauguré deux châteaux d’eau du « Projet de Réalisation des Châteaux d’Eau dans la commune de Pabré, Province du Kadiogo ». Ce projet vise l’amélioration à l’accès à l’eau potable pour plus de 60 000 personnes, y compris les déplacés internes, et contribuera à réduire les maladies hydriques dans la région.

Cette enveloppe de 43 860 000 FCFA octroyée à la Fondation pour la Promotion Sociale et Économique du Faso, signe de l’amitié du peuple japonais envers le Burkina Faso, a permis de réaliser ces infrastructures au profit des villages de la commune de Pabré qui accueillent des Personnes Déplacées Internes (PDI).

Il s’agit notamment de l’installation de deux châteaux d’eau dans les villages de Saalé et Pabré Centre. Ce projet vise à améliorer l’assainissement local et atténuer les maladies hydriques grâce à l’accès à l’eau potable.

L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon près le Burkina Faso Nagashima Jun a souligné l’importance de l’accès à l’eau potable pour les populations, notamment pour les 60 000 personnes qui vont bénéficier de ce projet.

« L’accès à l’eau potable, en plus d’être un droit fondamental, permet aussi de garantir la dignité humaine et de lutter contre la pauvreté », a-t-il déclaré. Il a également invité la Fondation pour la Promotion Économique et Sociale du Faso ainsi que les bénéficiaires à s’engager à entretenir les infrastructures afin qu’elles soient profitables et durables.

Le coordonnateur du Projet de Réalisation des Châteaux d’Eau dans la commune de Pabré, Province du Kadiogo, Isaïe Dabilgou, a salué le Japon pour ce geste humanitaire.

« Ce geste humanitaire inestimable n’a pour objectif que de nous permettre, nous les bénéficiaires de l’or bleu d’avoir en permanence cette denrée rare, précieuse et indispensable à la vie d’une part et nous éloigner des maladies qui lui sont liées d’autre part », a-t-il fait entendre.

D’ailleurs, il a souligné que ce geste va permettre la diminution de la corvée et le délai d’attente des femmes en particulier dans les bornes fontaines, l’amélioration effective de l’économie familiale et la diminution des maladies liées à la consommation de l’eau impropre. Le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Pabré, Jean Baptiste Ouédraogo, a remercié le Japon pour ce don à la population de Saalé et du Pabré centre.

« Nous avons été réjouis et émus que l’ambassade nous accompagne et nous disons merci à l’ambassade à travers la fondation pour le soutien économique et pour la sécurité humaine », a-t-il déclaré. Le PDS n’a pas manqué de demander à la population de faire bon usage de l’infrastructure, de veiller à l’entretien de l’infrastructure et de prendre soin de l’infrastructure.

Céline Sawadogo, une des bénéficiaires, a exprimé sa joie de pouvoir avoir de l’eau potable. « Je suis contente cet après-midi parce que nous avons eu de l’eau potable qui sera beaucoup bénéfique et grâce à laquelle nous pourrons trouver de la bonne nourriture pour nos enfants pour qu’ils puissent bien manger et bien travailler à l’école.

Avant nous nous levons à 3h du matin et il faut attendre 8h pour avoir de l’eau et ce n’était pas facile pour les enfants qui doivent aller à l’école et pour le mari c’est compliqué pour lui trouver de la nourriture avant qu’il ne parte travailler mais aujourd’hui, si nous nous levons à 7h, on peut aller avoir rapidement de l’eau et vaquer à nos occupations », a-t-elle exprimé.

Akim KY

Burkina 24

