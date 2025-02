Renforcement de la coopération sécuritaire : L’Ambassadeur de Russie reçu par le ministre de la sécurité

publicite

L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Alexandrovitch MARTYNOV, a été reçu en audience le mardi 18 février 2025 par le Ministre de la Sécurité Mahamadou SANA. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurisation du territoire burkinabè.

La suite après cette publicité

Les échanges ont porté sur les défis sécuritaires actuels du Burkina Faso et les moyens de renforcer la coopération entre les deux nations. Les discussions ont abouti à un accord sur la mise en place de projets communs visant à renforcer les capacités opérationnelles et techniques dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.

Cette dynamique de coopération illustre la volonté des deux pays d’unir leurs efforts pour faire face aux menaces sécuritaires et promouvoir la stabilité régionale. Le ministère de la Sécurité se félicite de cette avancée et réaffirme son engagement à collaborer avec tous les partenaires stratégiques pour garantir la sécurité des populations et du territoire national.

Source : DCRP-MSECU

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite