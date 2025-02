Arts martiaux : Le Sergent-chef Daouda Kader Traoré présente ses prix au ministre de la sécurité

publicite

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a reçu en audience, dans l’après-midi du mardi 18 février 2025, le Sergent-Chef de Police TRAORE Daouda Kader, en service à la Direction des Sports, des Arts et de la Culture (DSAC) de la Police Nationale et pratiquant la discipline des arts martiaux.

À sa sortie d’audience, l’hôte du jour a confié être venu présenter ses trophées et médailles au premier responsable de la sécurité, tout en exprimant sa reconnaissance à la hiérarchie policière pour les différents soutiens dont il a bénéficié lors des compétitions auxquelles il a participé. Il a également indiqué avoir exposé au ministre plusieurs projets qu’il envisage de développer dans le domaine des arts martiaux et des sports de combat.

Le Sergent-Chef de Police TRAORE, communément appelé TDK, est le capitaine de l’équipe nationale de karaté du Burkina Faso et a été élu meilleur athlète de combat de l’année 2024. Il est champion national pour la 12e fois consécutive en 2024, lauréat du prix AJSB du meilleur karatéka 2024, et vainqueur du gala international Fight For Peace 2025.

Parmi ses nombreux titres, on retient qu’il est huit fois champion d’Afrique Zone 2 et champion en titre, médaillé de bronze aux Jeux Africains de 2023 après quatre participations. Il a également été vice-champion d’Afrique en équipe lors du World Sankudo Kikai 2010. Sur la scène internationale, TDK a participé au championnat du monde en Espagne en 2018 et à l’Open international de Paris en 2019.

Le ministre SANA s’est réjoui de constater qu’un policier, malgré le contexte sécuritaire difficile, ait réussi à se distinguer et à atteindre les plus hauts niveaux dans une discipline aussi exigeante. Il lui a exprimé ses encouragements et s’est dit prêt à l’accompagner dans la réalisation de ses projets.

Le Sergent-Chef TRAORE Daouda Kader a dédié ses prix de l’année 2024 à son frère d’armes, ZOMA Herman, tombé les armes à la main à Mané en mai 2024.

Source : DCRP-MSECU

