Ouagadougou accueille la 1ere édition du Festival International de la Gastronomie et de l’Identité Culturelle de l’AES

En prélude à la première édition du Festival International de la Gastronomie et de l’Identité Culturelle des pays de l’Alliance des États du Sahel (FIGIC/AES) prévue du 25 au 28 février 2025 à Ouagadougou, le comité d’organisation a animé un point de presse le jeudi 20 février 2025. Il s’est agi d’annoncer les couleurs de l’évènement

Après le point de presse à Bamako et au Niamey, c’est au tour de Ouagadougou d’accueillir le comité d’organisation de la première édition du Festival International de la Gastronomie et de l’Identité Culturelle des pays de l’Alliance des États du Sahel (FIGIC/AES).

A écouter Olivia Blanche Bayala, coordonnatrice générale de l’évènement, l’initiative est née de l’alliance du Festival des Grillades de Niamey, du Festival International de la Gastronomie de Ouagadougou et du Festival International de la cuisine Africaine de Bamako provenant respectivement du Niger, du Burkina Faso et du Mali.

Pour elle, cette fusion vise à créer un espace unique d’échange et de promotion culturelle des trois pays et que chaque peuple se reconnaisse à travers les mets. « A travers cette fusion, nous avons voulu créer un espace unique, un espace de reconnaissance mutuelle, un espace où chaque plat raconte une histoire, celle de nos peuples, de notre unité et de notre héritage », a-t-elle relevé.

Au programme d’activités, selon Olivia Blanche Bayala, ce festival propose aux invités des expositions, des dégustations, des masters class, des conférences, des panels portant sur la préservation du patrimoine gastronomique, des animations culturelles, des concours gastronomiques mettant en avant les mets du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Cette première édition se tiendra sous le thème « Gastronomie et tradition : vecteur de cohésion et de développement durable dans l’espace AES ».

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

