Communiqué nécrologique | Décès de Madame Samake /Diarra Awa : Remerciements et Faire-part

publicite

Les grandes familles Samake, Onadja, Diarra, Dahani et Kouadima à Ouagadougou -Bobo-Dioulasso , Pama et à Bamako vous remercient sincèrement de votre présence et vos soutiens multiformes lors du décès et du Doua de leur fille , épouse , sœur ,tante et grand-mère Madame Samake /Diarra Awa le 22/02/2025.

La suite après cette publicité

La famille se réserve de ne pas citer de nom de peur d’en oublier

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite