Kaya : La Police Nationale met fin au parcours de 3 réseaux de malfrats

publicite

Le Commissariat Central de Police de la ville de Kaya, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, a mis fin aux activités illicites de trois groupes de malfrats qui opéraient dans la ville de Kaya et les villages environnants.

La suite après cette publicité

S’agissant du premier groupe, ses membres s’étaient spécialisés dans les actes d’agression et de vol à main armée dans plusieurs secteurs de Kaya. Leur mode opératoire consistait tout d’abord au repérage des commerçants prospères et, une fois la nuit tombée, ils faisaient le guet devant les boutiques déjà identifiées, puis procédaient au braquage de leurs cibles à l’aide d’un fusil kalachnikov.

Relativement au second groupe, dont les membres étaient âgés de 13 à 16 ans, il se livrait aux cambriolages des boutiques, des domiciles et des coffres des vélomoteurs. Leur mode opératoire consistait à identifier les boutiques qui sont sans surveillance nocturne ainsi que les coffres des vélomoteurs se trouvant dans la même situation pour procéder à leur cambriolage. Concernant les domiciles, ils s’y introduisaient frauduleusement, de jour comme de nuit, lorsque les portes n’étaient pas fermées à clé et en ressortaient avec tous les biens trouvés.

Le troisième groupe, quant à lui, s’adonnait au trafic de cannabis qui leur était livré à partir d’un pays voisin. Ses membres étaient chargés de refourguer les quantités acquises à d’autres revendeurs et à des consommateurs qui étaient majoritairement des scolaires.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont également, au moment du démantèlement des groupes, pu saisir plusieurs objets dont une kalachnikov, des téléphones portables et une importante quantité de cannabis de près de six (06) kilogrammes.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux citoyens grâce à qui ces résultats ont été atteints. Elle les exhorte par ailleurs à plus de vigilance et de prudence et à toujours continuer de dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite