Lutte contre le grand banditisme en milieu urbain : Cinq (05) malfrats mis aux arrêts par la Police Nationale à Ouagadougou

publicite

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°09 de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites d’un réseau de présumés malfaiteurs dont l’âge est compris entre 26 et 40 ans. Spécialisés dans les vols d’engins à deux (02) et trois (03) roues ainsi que dans les vols avec effraction et les vols à l’arrachée, ces individus troublaient la quiétude des populations de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou tels que Yagma, Marcoussis, Bassinko et d’autres localités comme Laye, Mogtédo, Silmiougou, Sourgoubila et Boussé.

La suite après cette publicité

Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres se rendaient sur les sites d’orpaillage, notamment de Mogtédo, Silmiougou et Sourgoubila et, profitant des moments de descente de certains orpailleurs dans les carrières, s’emparaient de leurs engins qu’ils conduisaient à Ouagadougou. Ces engins étaient vendus à leurs complices ou utilisés comme leurs propres moyens de déplacement.

Il arrivait également qu’ils sillonnent les quartiers de Ouagadougou suscités pour cibler des lieux de commerce. Une fois la nuit tombée, ils revenaient sur les lieux identifiés pour s’y introduire par effraction et s’emparaient des biens trouvés. Le butin était transporté par un tricycle et stocké chez le meneur du groupe pour être par la suite écoulé. L’argent obtenu était partagé entre les membres.

Pour ce qui est des vols à l’arrachée, les membres sillonnaient nuitamment les zones peu ou mal éclairées à la recherche de cibles esseulées, généralement la gente féminine. Dès qu’ils identifiaient une, ils engageaient une conversation et profitaient de la discussion pour s’emparer du sac à main de la victime et disparaitre dans la nature.

Grâce à la collaboration des citoyens, les enquêteurs ont réussi à appréhender cinq (05) membres du réseau et saisir entre leurs mains un (01) tricycle, trois (03) motos, des appareils électroménagers et divers autres objets.

La Police Nationale salue une fois de plus la collaboration des populations qui a permis d’atteindre ce résultat. Elle les invite par ailleurs à faire preuve de prudence dans les zones peu ou mal éclairées, à s’assurer de la sécurité de leurs engins dans les lieux publics, à installer autant que possible des caméras de surveillance et des systèmes d’éclairage dans les lieux de commerce et à poursuivre la dynamique de dénonciation aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite