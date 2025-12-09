Université Joseph Ki-Zerbo : Un panel sur la recherche et l’innovation pour célébrer le jubilé d’or

Partage

Du 8 au 10 décembre 2025, l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) célèbre 50 ans d’existence. Pour ce jubilé d’or, plusieurs activités sont au programme, dont des panels. Ce mardi 9 décembre 2025, au sein de ladite université, a eu lieu un panel autour de la recherche et de l’innovation.

Dr Emmanuel Nanema, Délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) du Burkina Faso, a dressé un bilan positif de l’institution. Il a fait savoir les acquis du centre, notamment la mise en œuvre et la vulgarisation de foyers améliorés dans les ménages au Burkina Faso.

Il a aussi fait savoir les perspectives et la vision du centre. La vision annoncée à travers le Plan stratégique (PS) 2025-2029, c’est de faire du CNRST à l’horizon 2029, un pôle d’excellence de recherche et d’innovation transdisciplinaire pour le développement durable du Burkina Faso.

Pr Jacqueline Konaté, du Centre d’intelligence artificielle et de robotique du Mali, a mis l’accent sur la retro-ingénierie. Pour elle, il y a la nécessité de partir des technologies existantes pour les améliorer ou en développer de nouvelles.

Ainsi, a-t-elle estimé, les chercheurs impacteront mieux le quotidien de leurs populations et permettre le développement de leurs pays. En clair, elle a appelé à ce que les chercheurs cessent de faire de la recherche pour faire de la recherche, mais faire de la recherche pour vraiment impacter nos sociétés.

Dr Daou Ibrahim, Secrétaire général adjoint (SGA) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique du Niger, a parlé de valorisation sociale des recherches.

Pour lui, il faut travailler en équipe, associer d’autres acteurs et la société à la recherche pour plus d’impact des produits de la recherche. Il a aussi incité les chercheurs à déléguer la problématique des recherches et à changer d’état d’esprit.

« Une innovation, c’est l’adoption sociale d’une invention »

Youmani Jérôme Lankoandé, Président directeur général (PDG) de YULCOM Technologies, venu du Canada, a partagé son expérience en tant qu’entrepreneur. Selon lui, l’avenir appartient à ceux qui comprennent leurs données, leurs informations.

Il a poursuivi en indiquant que l’Intelligence artificielle (IA) en est un moyen aujourd’hui. « En tant qu’entreprise, notre objectif, c’est de transformer ces connaissances à travers l’invention et l’innovation », a-t-il déclaré. Aussi a-t-il fait remarquer, qu’une chose inventée et non adoptée socialement n’est pas encore une innovation.

« Une innovation, c’est l’adoption sociale d’une invention », a-t-il clairement signifié. Parlant de recherche augmentée, à savoir chercheur et IA, il a fait remarquer que l’IA doit s’occuper des aspects techniques complexes et le chercheur (l’être humain) doit s’occuper de la créativité, de l’intuition et de l’intégration des aspects éthiques.

Le PDG de YULCOM Technologies a en outre fait savoir 5 variables aujourd’hui qui détermineront la réussite d’une société d’un pays. Ce sont « la bataille de l’énergie, les puces (de téléphone et d’ordinateur), l’infrastructure (numérique, télécommunication), les modèles de données et les applications », a-t-il cité.

Il a en somme partagé le propos d’un penseur afin d’encourager l’innovation au niveau estudiantin. « Ridicule-dangereux-évident », a-t-il avancé. Il a en effet expliqué que les étudiants doivent rester persévérants lorsqu’ils viennent avec de nouvelles idées. Parce que, dit-il, l’on trouvera cela d’abord ridicule ; dangereux, ensuite, parce que ces idées remettent en cause l’ordre établi et après elles seront perçues comme évidentes.

Pr Antoine Béré, Directeur général de la recherche et de l’innovation (DGRI) au sein du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation du Burkina Faso, a été le modérateur de ce panel.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24