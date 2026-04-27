Mali : Le Premier ministre Abdoulaye Maïga promet une riposte totale après les attaques terroristes

Le Premier ministre malien, le Général de Division Abdoulaye Maïga, s’est exprimé ce lundi 27 avril 2026 à l’issue des attaques terroristes simultanées survenues le 25 avril 2026 dans plusieurs localités du pays. Dans une déclaration solennelle, il a rendu hommage aux victimes civiles et militaires, tout en réaffirmant la détermination des autorités à poursuivre la lutte jusqu’à l’éradication du terrorisme.

Le chef du gouvernement a rappelé que cette prise de parole intervenait au premier jour du deuil national de deux jours décrété par le Président de la Transition en hommage à Feu le Général Sadio Camara.

Abdoulaye Maïga s’est incliné devant la mémoire du défunt ainsi que de toutes les autres victimes tombées lors des récents événements, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Selon le Premier ministre, les attaques coordonnées du 25 avril ne relevaient pas de simples actes terroristes, mais d’une tentative plus large de déstabilisation institutionnelle.

Il a affirmé que l’objectif des assaillants était de semer la peur et le doute, briser la cohésion nationale, d’affaiblir la détermination du peuple malien, de renverser les institutions et mettre fin au processus de Transition.

« Nous n’aurons jamais peur »

Face à ces objectifs, Abdoulaye Maïga a assuré que la population malienne n’a ni cédé à la peur ni au doute. « Nous n’avons pas eu peur, ni douté, et nous n’aurons jamais peur », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la cohésion nationale sortirait renforcée de cette épreuve et que l’engagement du peuple malien irait crescendo. Le Premier ministre a salué la riposte des Forces armées maliennes et de sécurité, qu’il a qualifiée de courageuse et professionnelle.

Selon lui, les opérations menées sous le leadership du Président de la Transition ont permis de neutraliser des centaines de terroristes sur l’ensemble du territoire national.

Reconnaissant le caractère asymétrique de la menace terroriste, Abdoulaye Maïga a indiqué que l’État procéderait à une évaluation approfondie des événements. Les facteurs de succès seront consolidés et les insuffisances corrigées afin d’améliorer durablement le dispositif sécuritaire.

Lire également 👉 Mali : Le gouvernement annonce le décès du Général Sadio Camara et décrète un deuil national

Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que la lutte engagée pour la souveraineté, la dignité et l’honneur du Mali ne saurait faire l’objet d’aucune concession. « Nous mènerons ce combat jusqu’à l’éradication totale du terrorisme et l’édification du Mali Kura », a-t-il martelé.

Abdoulaye Maïga a invité les Maliens à rester unis, vigilants et courageux, citant le troisième couplet de l’hymne national « La voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement. Vigilance à tout moment ».