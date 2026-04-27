Aménagement de la ZAD de Bobo-Dioulasso : Les souscriptions aux parcelles officiellement lancées

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce lundi 27 avril 2026, la cérémonie officielle de lancement des souscriptions aux parcelles de la Zone d’activités diverses (ZAD) de Bobo-Dioulasso. Portée par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), cette opération marque une étape décisive dans la mise en œuvre de cet espace économique stratégique, destiné à renforcer l’industrialisation, l’entrepreneuriat et la compétitivité de la région du Guiriko.

D’une superficie d’environ 80 hectares, la ZAD de la ville de Sya se veut un pôle économique intégré, moderne et compétitif. Elle est conçue pour accompagner la transformation du tissu productif, renforcer l’ancrage industriel de l’économie régionale et contribuer à la dynamique nationale de développement.

Le projet prévoit notamment un espace dédié aux unités industrielles, des espaces logistiques de stockage et d’entreposage, des bureaux administratifs et commerciaux, des showrooms pour la promotion des produits, ainsi que des services d’appui comprenant des garages, des parkings et un centre de vie. Des infrastructures modernes en matière de voirie, d’énergie, d’eau, de fibre optique et de sécurité sont également prévues.

Au total, 162 parcelles aménagées, représentant plus de 580 000 m², soit 58 hectares de surface utile, seront progressivement mises à la disposition des investisseurs. Le modèle économique retenu combine la cession directe et le bail emphytéotique. Il répond à un double impératif : assurer l’autofinancement du projet, dont le coût d’aménagement est estimé à 10,8 milliards de FCFA, et préserver durablement le patrimoine foncier et économique.

Ce projet s’inscrit dans la deuxième phase du projet de port sec de Bobo-Dioulasso, avec l’ambition de doter la ville d’infrastructures adaptées à son rôle de capitale économique et de carrefour commercial.

Dans un souci de modernisation et de transparence, une plateforme numérique de souscription a été mise en place à l’adresse : zadbobo.cci.bf. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2026, à 23h59.

Au cours de la cérémonie, le Chef du Gouvernement a insisté sur l’exigence de transparence dans la conduite du processus et sur la nécessité de lutter contre toute forme de spéculation foncière.

« Il y a des choses qui ne seront pas tolérées dans cette opération. Elle doit être transparente, afin que tous les souscripteurs aient la même chance. L’opération n’a pas pour objectif d’attribuer des parcelles. Tout souscripteur doit être porteur d’un projet mûr, clair, avec des moyens d’investissement.

Tout attributaire qui ne respecte pas le cahier des charges et les délais d’investissement se verra retirer son terrain. Le cahier des charges sera revu et nous serons très fermes sur les délais d’investissement », a indiqué le Premier ministre, avec fermeté.

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Selon le Directeur général de la CCI-BF, Seydou Tou, l’accès aux parcelles est strictement réservé aux entreprises formellement constituées, sur la base de projets viables, crédibles et financièrement soutenables.

Au nom des acteurs économiques du Guiriko et de l’ensemble du secteur privé national, le président de la délégation spéciale consulaire du Guiriko de la CCI-BF, Bachirou Tera, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour la concrétisation de cette vision porteuse d’espoir pour le monde économique.

L’État, pour sa part, s’engage à finaliser les travaux de voirie, d’électrification, d’adduction d’eau et d’assainissement de la zone, afin de garantir aux futurs investisseurs un cadre fonctionnel et propice au développement de leurs activités.

Avec la ZAD, Bobo-Dioulasso conforte son statut de capitale économique et s’arrime à la politique nationale d’aménagement de zones économiques dédiées, en vue d’accélérer la transformation structurelle de l’économie burkinabè.

Source : DCRP/Primature