Super U ZAD, un nouveau centre commercial ouvre ses portes à Ouagadougou

Le groupe Marina Market a franchi un cap significatif dans son expansion, ce vendredi 28 mars 2025, avec l’inauguration du centre commercial Super U Zad. Ce nouveau centre commercial, véritable joyau architectural, promet de devenir un lieu de vie incontournable pour les habitants de la Zone d’Activités Diverses (ZAD) et des environs.

L’inauguration du Super U à la ZAD est un événement marquant pour la communauté locale. Ce nouveau centre commercial se positionne comme un espace offrant à la fois des produits de qualité, des services pratiques et un espace convivial pour les clients.

Déjà à son ouverture, ce centre commercial vient avec une brochette de produits défiant toute concurrence. « Dans ce centre, nous avons plus de 30 000 articles réunis ici, que ce soit les produits fabriqués au Burkina, ce que nous appelons communément le Made in Burkina Faso, et les autres produits qui viennent d’ailleurs », a déclaré Bakary Barro, directeur marketing, communication et relations publiques du groupe Marina Market.

En outre, l’ouverture de ce Super U représente bien plus qu’un simple lieu de commerce. Elle crée de nouvelles opportunités d’emploi pour la population locale et dynamise l’économie de la région, selon les promoteurs.



« Ce sont 600 emplois directs, et 3000 emplois indirects créés, des centaines de stages disponibles pour faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés », a indiqué Georges Restom, Président Directeur Général du groupe Marina Market.

En effet, ce centre commercial moderne et diversifié répond aux attentes des consommateurs en matière de qualité, de choix et de services, tout en contribuant à l’essor économique local. Pour Serge Poda, ministre en charge du commerce, par ailleurs représentant du Premier ministre, l’inauguration de ce joyau s’inscrit en droite ligne avec la vision des autorités du moment, il a alors salué l’apport des acteurs qui œuvrent à rehausser l’économie nationale.

« Je salue l’engagement des investisseurs et des promoteurs de notre pays, qui malgré les défis actuels continuent de saisir les opportunités d’investissements que le Burkina Faso leur offre. Le gouvernement sous l’impulsion du Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, demeure fermement engagé à accompagner les initiatives du secteur privé à travers des mesures d’incitation adaptées et la mise en place d’un environnement des affaires plus attractives », a souligné le ministre en charge du commerce.

Le Super U de la ZAD se distingue par sa modernité et la diversité de son offre. Les clients peuvent y trouver un large éventail de produits alimentaires, des produits frais aux articles d’épicerie, ainsi que des rayons dédiés à la beauté, à l’entretien de la maison, et bien plus encore. Le centre commercial abrite également d’autres enseignes, offrant ainsi une expérience de shopping complète.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

