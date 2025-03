Formation des jeunes en agriculture : Une équipe de l’initiative présidentielle s’assure du début effectif à l’ENAFA

publicite

L’École nationale d’agriculture de Matourkou (ENAFA) a accueilli, le mercredi 26 mars 2025, une visite du coordonnateur technique de l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, Inoussa Ouédraogo. Cette visite visait à évaluer le déroulement de la formation des jeunes en entrepreneuriat agricole, lancée le 4 mars dernier.

La suite après cette publicité

Depuis trois semaines, 675 jeunes, recrutés par le Bureau National des Grands Projets, suivent une formation intensive à l’ENAFA. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du vaste programme présidentiel visant à former 8 000 jeunes entrepreneurs agricoles en trois mois.

L’objectif est de doter les jeunes des compétences nécessaires pour s’installer dans leurs communes respectives et contribuer activement à l’autosuffisance alimentaire du pays.

Selon le Directeur général de l’ENAFA, Dr Issa Woni, les formations couvrent un large éventail de pratiques agricoles : culture maraîchère, production fruitière, pisciculture, compostage et cultures céréalières.

« Ces jeunes sont appelés à devenir les futurs entrepreneurs du Burkina Faso. Ils doivent faire preuve de discipline, d’endurance et d’engagement pour réussir », a-t-il souligné.

Des résultats déjà visibles sur le terrain

Malgré la courte durée de la formation, les premiers résultats sont encourageants. « En moins d’un mois, plus de trente tonnes de fumure organique ont été produites, et des pépinières ont été mises en place », s’est félicité Inoussa Ouédraogo. Les stagiaires, en plus de leur formation pratique, suivent des modules sur l’entrepreneuriat agricole et l’irrigation.

Roger Palé, un des bénéficiaires venu de la commune de Malba, a témoigné : « Je ne connaissais pas le compostage avant de venir ici. Aujourd’hui, j’ai appris non seulement à le produire, mais aussi à mieux cultiver le haricot et d’autres spéculations ».

Valérie Dabiré, une autre stagiaire, exprime son espoir quant à la suite du programme : « Avant, j’étais animatrice sous contrat, mais aujourd’hui, je veux devenir une véritable entrepreneure agricole. Nous comptons sur cette initiative pour nous fournir les moyens nécessaires après la formation ».

Une vision tournée vers l’avenir

Après leur formation, les jeunes seront installés sur des sites de 12,5 hectares dans leurs communes. À terme, 4 000 hectares seront aménagés pour ces entrepreneurs agricoles. « Si nous parvenons à multiplier cette initiative, imaginez l’impact sur la production nationale ! », a déclaré Inoussa Ouédraogo, enthousiaste face à l’engagement des jeunes.

L’initiative présidentielle pour la production agricole ne se limite pas à la formation : elle ambitionne de créer un nouveau type d’entrepreneur agricole, engagé et prêt à relever le défi de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Avec cette première vague de jeunes motivés, le projet semble bien engagé pour atteindre ses objectifs.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite