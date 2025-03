Le Fonds d’Appui à la Presse Privée témoigne de son soutien à Burkina 24

publicite

Ce vendredi 28 mars 2025, Burkina 24 a reçu la visite d’une délégation du Fonds d’Appui à la Presse Privée (FAPP), conduite par son Directeur Général, Daniel Bonzi. Cette visite revêt une double importance : elle s’inscrit dans le cadre du suivi des subventions annuelles accordées par le FAPP et offre l’opportunité d’une immersion dans le quotidien de la rédaction.

La suite après cette publicité

Au-delà du simple suivi administratif, cette visite a permis aux représentants du FAPP de découvrir les locaux de Burkina 24 et de s’imprégner des conditions de travail de l’équipe. Cette immersion a été l’occasion d’échanges constructifs et d’une meilleure compréhension des défis rencontrés par le média.

Le Directeur Général du FAPP, Daniel Bonzi, a tenu à saluer le professionnalisme de Burkina 24 dans le traitement de l’information. Cette reconnaissance témoigne de la qualité du travail accompli par la rédaction et de son rôle de leader dans le paysage médiatique burkinabè.

Cette visite renforce les liens entre le FAPP et Burkina 24, soulignant l’importance de la collaboration entre les institutions de soutien à la presse et les médias privés. Elle témoigne de l’engagement du FAPP à accompagner les médias dans leur mission d’information et de contribution au développement du pays.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite