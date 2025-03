Six mois après, Oumarou Sawadogo dresse le bilan de ses activités

publicite

La Fédération burkinabè de football (FBF) a dressé un bilan de ses activités sous la présidence d’Oumarou Sawadogo lors d’une conférence de presse. Après six mois à la tête de l’institution, il a mis en avant les avancées réalisées ainsi que les objectifs à atteindre.

« Nous avons hérité d’une situation délicate, mais nous avons su travailler pour redresser la barre », a affirmé le colonel Major Oumarou Sawadogo. Pour ce bilan, il rappelle que sous sa direction, le Burkina Faso a poursuivi son ascension sur la scène footballistique continentale. Les Étalons hommes se sont qualifiés pour les phases finales de la CAN 2025 au Maroc.

L’équipe féminine, quant à elle, a validé son ticket pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2026 après avoir éliminé le Burundi. « Nos joueuses ont prouvé qu’elles avaient leur place parmi les grandes nations du football africain », a souligné Sawadogo. Les Étalons locaux ont quant à eux brillé à la Mapinduzi Cup en décrochant la deuxième place du tournoi organisé à Zanzibar après leur qualification au Championnat d’Afrique des nations (CHAN).

Des assurances pour les joueurs

La FBF a aussi engagé des réformes pour améliorer la prise en charge médicale des joueurs. Le personnel médical des équipes nationales a été renforcé et une couverture sanitaire a été instaurée pour les matchs du championnat national. « Il est inadmissible qu’un joueur se blesse sur un terrain et ne puisse pas être pris en charge immédiatement », a martelé Sawadogo.

Une assurance individuelle pour les joueurs et les arbitres a été négociée afin de simplifier leur accès aux soins. Ces derniers, en cas de blessure, pourront se rendre dans un centre de santé choisi par l’assureur pour bénéficier de soins.

Les infrastructures demeurent un enjeu majeur. Un audit des stades à travers le pays a été lancé et des travaux sont en cours pour la construction du siège de la FBF. « Nous devons offrir à nos joueurs des infrastructures dignes de leur talent et des ambitions du pays », a insisté Sawadogo.

Diversifié les sources de financement

La FBF assure avoir diversifié ses sources de financement et mobilisé des fonds pour apurer certaines dettes. Les ressources obtenues ont permis de payer les primes des compétitions nationales et de renforcer la gestion des ressources de la fédération.

Concernant les perspectives, des efforts seront poursuivis pour améliorer les infrastructures, développer de nouveaux partenariats et assurer une meilleure structuration du football burkinabè. Un plan stratégique 2024-2028 est en cours d’élaboration et devrait être adopté d’ici la fin du mois d’avril. « Ce plan sera notre feuille de route pour les années à venir et nous permettra de bâtir un football plus compétitif », a expliqué Sawadogo. Il a aussi lancé un appel à l’unité.

