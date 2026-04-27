Lutte et tir à l’arc : 431 athlètes à l’assaut des titres de la 22e SNC

C’est parti pour le volet sport traditionnel de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), qui concerne la lutte traditionnelle et le tir à l’arc. Pour cette édition 2026, la compétition mobilise un effectif de 358 lutteurs répartis dans différentes catégories et 73 archers.

Madame le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a procédé au lancement officiel des activités sportives dans la ville de Sya. Dans son discours, elle a souligné l’importance de ces disciplines pour le pays.

« La culture et le sport apparaissent comme des piliers essentiels de transformation sociale et de résilience », a-t-elle dit. Elle a précisé que les sports traditionnels traduisent l’histoire et les valeurs du vivre-ensemble.

Le Ministre a également insisté sur le rôle formateur de ces épreuves sportives. « Ces disciplines incarnent des principes fondamentaux tels que la discipline, le courage, la solidarité, le respect des règles, la loyauté et le sens de l’honneur », a-t-elle dit. Elle a ajouté que la promotion de ces activités s’inscrit dans les priorités du gouvernement pour valoriser les ressources locales.

Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a d’ailleurs annoncé deux prix spéciaux d’un montant de 500 000 francs CFA chacun que son département offres aux compétiteurs. Le premier est destiné à la lauréate de la lutte traditionnelle féminine chez les jeunes, et le second à un participant en situation de handicap.

« Nous réaffirmons notre volonté de promouvoir l’égalité des chances, l’inclusion sociale et la pleine participation de toutes les composantes de notre Nation », a-t-elle dit avant de mettre les athlètes face à leurs responsabilités.

L’enjeu sportif majeur de ce rassemblement reste la succession au trône de la lutte. Qui pour succéder à Zon Drissa, dit « le technicien », grand champion de la compétition lors de l’édition passée de la SNC ?

Les compétiteurs doivent maintenant faire preuve de fair-play et de rigueur pour remporter le titre. Le public attend de connaître le nouveau vainqueur. Rendez-vous le jeudi 30 avril 2026 pour le savoir.

Akim KY

Burkina 24