SNC Bobo 2026 : Lancement officiel de la 22ᵉ édition à Bobo-Dioulasso

La 22ᵉ édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) a été officiellement lancée à Bobo-Dioulasso. Le discours du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a été lu par le ministre en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, lors de cette cérémonie solennelle.

Dans son message, le Chef de l’État a salué la résilience du peuple burkinabè ainsi que l’engagement des forces combattantes, tout en appelant à faire de la culture un levier de résistance, de cohésion et de souveraineté.

Placée sous le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales », cette édition met l’accent sur le rôle central de la jeunesse dans la préservation de l’identité nationale.

Le Président a insisté sur la nécessité de transmettre des valeurs telles que le respect, la solidarité et le patriotisme.

Il a également souligné que la SNC constitue un espace majeur de valorisation des arts et du patrimoine, contribuant au rayonnement du Burkina Faso.

Marquée par la participation du Ghana comme pays invité d’honneur et des pays de l’AES, cette édition ambitionne d’être l’une des plus marquantes, symbole d’un peuple debout et uni par sa culture.