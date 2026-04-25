SNC 2026 : Accueil officiel du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Sya

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accueilli, ce vendredi 24 avril 2026, à l’aéroport international de Bobo-Dioulasso, son homologue malien, le Général de Division Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali. Le Chef du Gouvernement malien est arrivé dans la ville de Sya à la tête d’une forte délégation, venue prendre part aux activités entrant dans le cadre de la 22e édition de la Semaine nationale de la Culture, notamment la cérémonie officielle d’ouverture prévue le samedi 25 avril 2026.

À sa descente d’avion, le Premier ministre malien a été accueilli avec les honneurs dus à son rang, en présence de présidents d’institutions, de membres du Gouvernement, ainsi que des autorités administratives et militaires de la région du Guiriko.

Après les civilités d’usage, les deux Chefs de Gouvernement ont eu un bref échange au salon d’honneur de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso, avant que le distingué hôte et sa délégation ne soient conduits à leur lieu de séjour.

La présence du Premier ministre malien en terre libre et souveraine du Burkina Faso s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations de coopération entre le Burkina Faso et le Mali, notamment dans les domaines culturel, économique et touristique.

Elle traduit également l’importance accordée par les autorités des deux pays à la promotion des valeurs culturelles, de la fraternité et de la solidarité au sein de l’espace confédéral de l’Alliance des États du Sahel.

Source : DCRP/Primature