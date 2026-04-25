Faso Mêbo : Du sable et des vivres apportés par AIME pour soutenir l’initiative

À Faso Mêbo, l’Assistance Internationale Mère et Enfant (AIME) a marqué sa participation au soutien patriotique lancé par les autorités du Burkina Faso ce samedi 25 avril 2026. Ce geste s’est matérialisé par la remise d’un camion de sable, d’agrégats, d’huile, de gilets et d’eau pour permettre aux travailleurs de se désaltérer et de prendre des forces pour la construction du pays. L’idée derrière ce don est de « faire autrement » tout en posant un acte différent des autres.

Guidée par son engagement au service de la solidarité au Burkina Faso, l’Assistance Internationale Mère et Enfant (AIME) s’est déportée sur le site de Faso Mêbo, ce samedi 25 avril 2026. Cette fois-ci, il ne s’agissait pas d’un geste à l’égard des veuves et des orphelins, mais d’un acte patriotique à travers un don à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Cet acte répond, pour cette ONG, à l’appel patriotique de la mobilisation générale pour la construction du Faso.

Pour le président d’AIME, Abraham Nikiema, au-delà du ciment, la construction du pays doit aussi passer par le sable et des ingrédients qui redonnent de la force à ceux qui ont décidé de donner leur temps à ce projet. « Nous sommes une structure qui œuvre pour le bien-être des femmes et des enfants en difficulté dans le monde. Nous sommes à Faso Mêbo aujourd’hui pour mettre la main à la pâte dans cette initiative patriotique lancée au plus haut sommet de l’État pour la construction du pays », a-t-il introduit.

Pour concrétiser cette idée, le don a été composé d’eau, d’huile, de sable pour la construction des infrastructures, d’agrégats, mais aussi de gilets pour accompagner l’initiative. « Cette initiative mobilise déjà une multitude de services, car à notre arrivée, nous avons constaté l’engouement. Nous pensons que notre geste va contribuer davantage à renforcer cet élan. En tant que structure qui œuvre dans la solidarité en vue de l’épanouissement des couches vulnérables, c’est un devoir pour nous de l’accompagner, et ce n’est qu’un début », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Abraham Nikiema a lancé un appel aux autres structures pour qu’elles emboîtent le pas à ce projet de développement de la patrie. À cette occasion, il a réitéré ses remerciements pour cette vision et a promis de revenir pour encourager les équipes. Avant de quitter les lieux, l’équipe s’est jointe aux travaux en retroussant ses manches.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24