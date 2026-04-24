Coupe du monde : Des billets pour la finale revendus à plus de 2 millions de dollars sur la plateforme officielle

Les prix des billets pour la finale de la Coupe du monde atteignent des niveaux vertigineux sur le marché de la revente. Sur la plateforme officielle de la FIFA, certains sièges sont proposés à plus de 2,29 millions de dollars l’unité, soit plus de 9 millions de dollars pour un pack de quatre places côte à côte, rapporte CNN.

Ces billets, situés derrière l’un des buts du MetLife Stadium pour le match prévu le 19 juillet 2026, appartiennent à la catégorie 1, généralement positionnée dans la tribune inférieure.

Ironie du sort, des sièges à seulement quelques rangées de différence se revendent à environ 16 000 dollars, tandis que certains emplacements plus proches du terrain dépassent déjà les 24 000 dollars.

Un autre billet affiché au même prix extravagant de 2,29 millions de dollars concerne cette fois une place de catégorie 3, située dans la partie supérieure du stade, toujours derrière l’un des buts.

Ces transactions sont réalisées sur la FIFA Marketplace, la plateforme officielle de revente des billets. L’instance dirigeante du football mondial n’impose pas de plafonnement des prix, laissant aux détenteurs la liberté de fixer leurs tarifs. Elle prélève toutefois une commission de 15 % sur chaque transaction, côté acheteur et vendeur.

La FIFA assure que cette plateforme offre un environnement « sûr, transparent et sécurisé » permettant aux supporters d’acheter ou de revendre leurs billets. Elle précise également que les frais appliqués sont conformes aux standards du secteur sportif en Amérique du Nord.

Le prix d’entrée sur le marché de la revente reste déjà élevé : le billet le moins cher pour la finale avoisine actuellement les 11 000 dollars, tandis que certaines places accessibles aux personnes à mobilité réduite atteignent près de 15 000 dollars.

La semaine dernière, la FIFA avait déjà mis en vente de nouveaux billets officiels au prix de 10 990 dollars, selon l’Associated Press, alimentant les critiques sur le coût global du tournoi.

Initialement annoncée comme la Coupe du monde la plus accessible de l’histoire, cette édition suscite désormais des interrogations sur la politique tarifaire et l’accessibilité pour les supporters.

Une stratégie assumée par la FIFA

Face aux critiques, l’instance dirigeante du football mondial défend une tarification « basée sur la demande du marché », expliquant que les billets ont été mis en vente par phases successives, incluant une catégorie à bas coût fixée à 60 dollars pour certains matchs.

La FIFA rappelle également son statut d’organisation à but non lucratif, affirmant que les revenus générés sont réinvestis dans le développement du football à travers le monde.