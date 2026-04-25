Guerre technologique : Washington accuse Pékin de voler les modèles d’IA les plus avancés

La Maison Blanche accuse la Chine de mener des opérations massives de vol de propriété intellectuelle visant les laboratoires américains spécialisés dans l’intelligence artificielle, rapporte financial times.

Selon Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, les autorités américaines disposent d’informations montrant que des entités étrangères, principalement basées en Chine, orchestrent des campagnes coordonnées pour s’approprier les systèmes d’IA les plus avancés développés aux États-Unis.

L’administration américaine pointe notamment la pratique de la distillation, une méthode consistant à entraîner des modèles d’IA plus petits à partir des réponses générées par des modèles plus puissants.Washington estime que certaines entreprises chinoises utiliseraient cette technique à grande échelle afin de reproduire les performances des modèles américains à moindre coût.

Michael Kratsios affirme également que ces opérations reposeraient sur l’utilisation de milliers de comptes intermédiaires pour contourner les dispositifs de sécurité et accéder illicitement à des données sensibles.

Face à ces soupçons, les États-Unis envisagent des mesures de rétorsion contre les entreprises ou organisations impliquées. Plusieurs projets de loi ont déjà été adoptés au Congrès afin de compliquer l’accès de la Chine aux technologies américaines avancées.

Washington pourrait notamment inscrire certaines entités sur la « liste noire » des exportations, rendant extrêmement difficile tout achat de technologies américaines.

La Chine a dénoncé ces allégations, les qualifiant de « pure calomnie ». L’ambassade chinoise à Washington assure que Pékin respecte la propriété intellectuelle et privilégie la coopération scientifique ainsi qu’une concurrence saine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a, de son côté, appelé les États-Unis à mettre fin à ce qu’il considère comme une politique de confinement technologique à l’égard de la Chine.

Ces accusations surviennent dans un contexte marqué par la montée en puissance de plusieurs start-up chinoises d’IA, dont DeepSeek. L’entreprise avait déjà été accusée par OpenAI et Anthropic d’avoir utilisé les résultats de leurs modèles pour entraîner ses propres systèmes.

Pour Washington, la bataille autour de l’intelligence artificielle dépasse désormais le cadre économique et commercial : elle devient un enjeu stratégique majeur dans la rivalité entre les deux premières puissances mondiales.