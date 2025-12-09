D’anciens étudiants de l’UFR SEG tendent la main aux étudiants vulnérables et femmes du centre Delwendé

Partage

Des alumnis de l’UFR/SEG de l’Université Joseph Ki-Zerbo ont remis des dons à des étudiants de la même université le vendredi 5 décembre 2025 au sein de la cité universitaire de la Patte d’Oie. Ce don est constitué de tickets de restaurant et de subventions pour la carte MUNASEB. Des femmes du centre Delwendé de Sakoula ont aussi reçu des dons à cette occasion.

D’anciens étudiants de l’Unité de formation et de recherche en Sciences économiques et de gestion (UFR/SEG) réunis autour du mouvement Kwazulou pensent à leurs petits frères de l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou.

Ces étudiants de la promotion 2005, dont la plupart travaillent désormais, ont décidé de venir en aide aux étudiants vulnérables. Ces alumnis ont remis des dons constitués de tickets de restaurant d’une valeur de 700 mille francs CFA, de 15 cartes de la Mutuelle Nationale de Santé des Étudiants du Burkina (MUNASEB), ainsi que de vêtements et de chaussures.

« On sait que quand on est étudiant, c’est très difficile. Et certains sont amenés à abandonner parce qu’ils n’arrivent pas à se loger, à manger, à se soigner. On s’est dit qu’il faut qu’on leur vienne en aide », constate le porte-parole de la promotion Issouf Guinko. C’est la 4e fois que le mouvement entreprend une telle initiative en faveur des étudiants démunis. Cette année, ils sont 45 étudiants à bénéficier de ce soutien.

Mais au-delà du don, c’est surtout la solidarité manifestée à l’endroit de ces étudiants qui est le plus important. « Ils ont surtout besoin de notre réconfort pour qu’ils aient le courage et qu’ils n’abandonnent pas. Aujourd’hui, nous avons réussi, eux aussi peuvent réussir », ajoute Guinko, le coordonnateur du mouvement Kawzulu.

Des frais médicaux pris en charge

Issouf Lingani, chef du service social au Centre national des œuvres universitaires (CENOU), connaît bien les réalités des étudiants. Pour lui, ce geste tombe bien. « Il y a des milliers d’étudiants en difficultés. Des étudiants avec des parents déplacés internes, des étudiants dans la précarité, des étudiants en situation de handicap.

Certains ont souvent du mal à avoir 100 francs CFA par jour pour se restaurer au restaurant », constate-t-il. Il rappelle d’ailleurs que la carte MUNASEB couvre 70 à 75 % des frais médicaux des étudiants, ce qui est une bonne chose. « C’est une grosse épine qu’ils enlèvent aux pieds des étudiants », assure-t-il.

Mais le geste du mouvement Kawzulu ne s’arrête pas là. Après ce don, il a mis le cap sur le centre Delwendé de Sakoula. Là-bas également, ils ont remis des vivres et des vêtements. Sœur Anne Marie a salué l’initiative, car les femmes du centre sont confrontées à plusieurs difficultés de restauration. « Tout ce qu’ils nous ont apporté va nous aider jusqu’aux serpillères. Ici, nous essayons nos maisons avec des pagnes usés. Mais voici qu’ils nous ont apporté des serpillères », salue-t-elle.

Pour Issouf Guinko, ces femmes du centre Delwendé sont aussi leurs mamans. C’est pourquoi ils sont là pour la troisième fois. « Chaque fois, on se rend compte que les besoins augmentent », souligne-t-il. C’est pourquoi, le mouvement se réjouit de pouvoir combler ces besoins un tant soit peu tout en espérant faire mieux les prochaines fois.