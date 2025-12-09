Polyphonies pour la Paix : La thérapie musicale au cœur de la 3e édition

Partage

Six jours durant, la capitale burkinabè accueille la troisième édition des Polyphonies pour la Paix. Concert live, rencontres professionnelles, dons de kits de matériels, sessions de thérapie musicale, sont entre autres les grandes articulations de cet énième rendez-vous annuel de l’événement. Le top départ des activités a été officiellement donné le lundi 8 décembre 2025 à Ouagadougou, par le ministre d’État, ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin Simporé.

Rassembler les Burkinabè autour de la paix, de la culture et de la résilience, c’est l’objectif ciblé à travers les Polyphonies pour la Paix. Après deux éditions marquées de succès, l’événement déroule le tapis à un troisième rendez-vous. « Mémoire, culture et résilience : unis par nos valeurs », c’est sous ce thème que se tient cette édition.

Du 8 au 13 décembre 2025, ce présent acte entend promouvoir la paix, la cohésion sociale et soutenir les personnes touchées par la crise sécuritaire. C’est en présence de plusieurs invités que les activités ont officiellement été lancées au sein de l’hôpital militaire Capitaine Hallasane Coulibaly sis au Camp Sangoulé Lamizana.

Pour le directeur des Polyphonies pour la Paix, Aimé Césaire Ouédraogo, le programme de cette édition sera marqué par quatre activités majeures. Il s’agit notamment de la Polyphonie Académie qui s’articule autour d’ateliers de formation et d’échange pour les acteurs culturels ; la Polyphonie Thérapie qui se décline à travers des sessions de thérapie musicale pour les personnes affectées par la situation sécuritaire ; la Polyphonie Kids, une journée dédiée à l’éveil artistique des enfants ; et enfin le grand spectacle final.

« Ce spectacle se tiendra le 13 décembre à la Place de la Nation. Il réunira des artistes, tels que Flora Paré, Roger Wango, Privat 4.5, Nabalūm, Malika la Slameuse, l’Orchestre de la Présidence, et Filo du Niger. Une comédie musicale dénommée « Faso Mēbo » y est également attendue », a-t-il précisé. La grande innovation, selon le directeur de l’événement, est la Polyphonie Thérapie.

Par ailleurs, le Centre des blessés au sein de l’hôpital militaire a fait l’objet de travaux de réhabilitation d’ordre décoratif et sanitaire, et des kits alimentaires et vestimentaires ainsi que des matériels didactiques offerts aux blessés, à l’occasion de cette cérémonie de lancement des activités.

Lire aussi 👉👉 Polyphonie pour la Paix se métamorphose : De concert à festival pluridisciplinaire pour sa 3e édition

Cette édition des Polyphonies pour la Paix se déroule sous la présidence du ministre d’État, ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin Simporé. Saluant l’initiative, le ministre a souligné que les Polyphonies pour la Paix sont devenues au fil des années un espace où la culture devient un acte citoyen, un acte patriotique, un acte de paix.

« Je tiens à renouveller ma gratitude aux organisateurs pour les travaux de réhabilitation du Centre des Blessés. Ces gestes, au-delà de leurs valeurs matérielles, sont des marques de respect, de solidarité et de reconnaissance envers ceux qui se battent pour notre pays. Ils témoignent surtout d’une culture qui agit, qui soigne, et qui se tient aux côtés de nos forces », s’est-il réjoui.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24