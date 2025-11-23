Polyphonie pour la Paix se métamorphose : De concert à festival pluridisciplinaire pour sa 3e édition

Le Grand Cœur Polyphonique a marqué les esprits le vendredi 21 novembre 2025, en annonçant la tenue de la troisième édition de Polyphonie pour la Paix. L’initiative prend cette année une dimension spectaculaire, évoluant d’un simple événement musical à un véritable festival pluridimensionnel.

Cette troisième édition se déroulera du 08 au 13 décembre 2025 sous le thème « Mémoire, culture et résilience : unis par nos valeurs ».

L’ambition cette année est de renforcer le rôle de la musique et de l’art dans l’unité nationale, la sensibilisation et la construction de la paix.

Pour cette 3e édition, le Grand Cœur Polyphonique élargit considérablement le champ d’action de l’événement. Le programme s’articulera désormais autour de quatre piliers fondamentaux, création artistique thérapie, formation, actions sociales.

Camille Benoît Ouédraogo, chef de projet, a souligné l’orientation identitaire et culturelle de cette édition. « Il s’agira de revenir à ce que nous sommes, à nos ancrages culturels et à nos différentes communautés de vie », a-t-il indiqué, insistant sur le rôle central des identités et cultures qui façonnent la société burkinabè.

Pour le président des Polyphonies, le Commandant Aimé Césaire Ouédraogo, ce succès continu témoigne d’une forte adhésion citoyenne. « Les éditions précédentes ont été un succès. Beaucoup attendaient déjà la prochaine édition, signe d’une forte adhésion populaire », a-t-il affirmé lors de la conférence de presse.

Le festival atteindra son apogée le 13 décembre avec un grand spectacle final. Ce gala est prévu pour être un moment de communion, réunissant artistes, chœurs, public et communautés.

La scène accueillera pour l’occasion de grands noms de la musique burkinabè et de la sous-région, assurant une clôture mémorable, l’Orchestre de la Présidence, Privat, Flora Paré, Malika la Slamazone, Nabaloum, Wango Roger, Filo du Niger, et bien d’autres.

Avec l’intégration de volets tels que la thérapie et les actions sociales, Polyphonie pour la Paix se positionne en 2025 comme un acteur majeur de la résilience communautaire et un catalyseur culturel au service de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24