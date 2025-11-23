Le Jubilé de la culture : Les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) fêtent ses 30 ans

Partage

La cité du cavalier rouge brille aux couleurs du patrimoine et de la tradition depuis le samedi 22 novembre 2025, marquant le coup d’envoi officiel de la 30e édition des Nuits Atypiques de Koudougou (NAK). Ce festival emblématique célèbre son jubilé, témoignant de trois décennies de résilience et de promotion culturelle.

Jusqu’au 30 novembre 2025, cette édition anniversaire se tiendra sous le thème « Culture et valorisation des instruments traditionnels ». Un choix salué par les officiels comme une reconnaissance de l’héritage burkinabè.

Le ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a rehaussé l’événement de sa présence. Dans son allocution, il a magnifié la portée du thème.

« Nos instruments traditionnels ne sont pas de simples objets. Ils incarnent l’âme de nos communautés, un langage universel de cohésion et de solidarité. Ils sont de véritables outils et canaux de communication. Nos instruments traditionnels sont les miroirs vivants de notre histoire et de notre identité burkinabè », a-t-il indiqué.

Le promoteur des NAK, Koudbi Koala, quant à lui, n’a pas caché son émotion face à ce jalon. « 30 ans déjà, quelle aventure », a-t-il reconnu, soulignant les nombreux périples traversés pour consolider l’événement avec le temps. Il a tenu à saluer l’engagement permanent de tous ceux qui ont contribué à la pérennité du festival.

Les NAK, qui ont réussi à transformer Koudougou en un vibrant carrefour culturel international, prouvent une fois de plus la vitalité de la scène artistique burkinabè et sa capacité à maintenir les traditions vivantes.

En guise de reconnaissance envers la population de Koudougou pour son soutien indéfectible au fil des ans, le promoteur des NAK a annoncé que « l’accès au site du festival sera gratuit pendant les quatre premiers jours de l’événement ». Cette décision permettra à un plus large public de participer à la fête et de célébrer ensemble ce moment marquant de l’histoire culturelle du pays.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24