Festival des friandises de Ouagadougou : Une 3e édition sous le signe de la culture et du « consommons local » annoncée

Le Festival des friandises de Ouagadougou revient pour sa troisième édition, du 29 au 31 mai 2026, sur le terrain Olta de Tampouy. Le promoteur de cet événement, qui ambitionne de réunir les enfants autour de 72 heures de dégustations et d’activités culturelles, a dévoilé les détails du programme ce jeudi 30 avril 2026. Cette année, l’accent est mis sur la promotion des douceurs locale en lien avec l’initiative du « consommons local ».

Après une brève pause pour diverses raisons, le rendez-vous des petits gourmands reprend ses droits. Glaces, bonbons, barbes-à-papa, gâteaux, jus, biscuits et yaourts seront à l’honneur lors de ce troisième acte du 29 au 31 mai 2026.

Le thème retenu pour cette édition est : « Le village des petits griots : conte-moi le Faso ». À travers ce choix, le promoteur du festival, le journaliste Frédéric Tianhoun, souhaite valoriser le patrimoine culturel burkinabè au niveau des tout petits.

« L’idée est de raconter l’histoire du Burkina Faso à travers le conte. Cette année, nous demandons aux enfants de venir en habits traditionnels. La décoration sera également pensée pour refléter l’identité du pays. Quand nous parlons de culture burkinabè, nous essayons de puiser dans la richesse de nos soixante ethnies », a-t-il expliqué.

Au-delà de l’aspect festif, l’édition 2026 s’aligne sur la politique de consommation locale prônée par les autorités. Une façon pour l’initiative de s’inscrire dans la dynamique prônée par les autorités actuelles du pays.

« Cette année, nous voulons mettre en avant les friandises Made in Burkina. En plus des produits habituels, nous proposerons du Koura-koura, du Toffi, du sésame et des jus locaux etc. L’objectif est de faire découvrir aux enfants les saveurs de notre terroir », a ajouté le promoteur.

A côté de cette idée de la promotion culturelle, ce rendez-vous a annoncé un programme riche en jeux concours mixtes de poésies pour les enfants de 5 à 12 ans et une compétition de l’ambassadrice friandises uniquement réservée au jeunes filles. En plus de cela, il y aura comme les années précédentes, une rue marchande, des Jeux de kermesse, des prestations d’artistes et des conteurs pour conter l’histoire du pays.

« Pour la poésie, ici encore les enfants vont proposer des poèmes en lien avec la culture burkinabè. Pour la compétition ambassadrice friandises, les enfants vont défiler en Faso Dan Fani et après faire des discours toujours en lien avec notre culture et les réalités du pays», a détaillé Frédéric Tianhoun.

Les frais d’inscription de cette édition s’élèvent à 2000F CFA. Les stands au niveau de la kermesse coûtent 25 000F CFA. En ce qui concerne les deux compétitions, les vainqueurs repartiront avec un vélo chacun.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24