Coupe d’Afrique de petits poteaux : Le Burkina Faso en demi-finale

L'équipe du Burkina Faso vise le trophée de la CAN de petits poteaux.
La Coupe d’Afrique des nations de petits poteaux se poursuit à Korhogo en Côte d’Ivoire. Le Burkina Faso a éliminé le Mali en quart de finale et se hisse en demi-finale.

Les Burkinabè se sont imposés face au Mali le jeudi 11 décembre 2025 lors des matchs de quart de finale sur la marque de 3 à 1. Abass Sanogo (13e), Adama Traoré (21e) et Hié Koné (60’+10) ont inscrit les trois buts de l’équipe du Burkina Faso.

Le Mali avait réduit le score à 2 à 1 en marquant à la 46e minute. Le Burkina Faso affronte le vainqueur du match entre la RD Congo et la Guinée.

Le petit poteau est une compétition de football qui se joue sur un terrain et de joueurs réduits. Les poteaux sont de la dimension d’un mètre.

