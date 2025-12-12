Coopération sino-burkinabè : Un partenariat en pleine accélération !

publicite

Depuis le rétablissement des relations diplomatiques, la coopération entre le Burkina Faso et la Chine connaît une dynamique ascendante, portée par une expansion commerciale notable et des projets structurants dans plusieurs secteurs.

Le volume du commerce bilatéral, passé de 318 millions de dollars en 2018 à 740 millions en 2024, illustre cette montée en puissance. L’entrée en vigueur, en décembre 2024, du traitement tarifaire zéro pour 100 % des produits burkinabè exportés vers la Chine a renforcé cet essor.

Entre janvier et octobre 2025, les échanges ont atteint 620 millions de dollars, soit une progression de 49,7 % en glissement annuel. À la fin de 2024, les investissements directs chinois culminaient à 17,64 millions de dollars, avec une présence dans des secteurs variés comme le génie civil, le commerce ou l’industrie.

Sur le terrain des infrastructures, plusieurs chantiers emblématiques témoignent de cette coopération. Les travaux de la centrale solaire de 25 MW de Donsin ont démarré en juillet 2025, tandis qu’un accord de prêt a été signé pour renforcer l’accès à l’eau potable dans quatre villes.

À Bobo-Dioulasso, le nouveau CHU de Pala devrait être livré d’ici fin 2025. Un hôpital national de 500 lits, d’un niveau technique supérieur, est également en projet.

La coopération s’illustre enfin dans la formation et l’agriculture. Plus de 1 200 agents burkinabè ont été formés en Chine en deux ans. L’assistance technique agricole a permis l’aménagement de 2 400 hectares de rizières, avec des rendements pouvant atteindre 9 tonnes à l’hectare pour le riz hybride. Dans le domaine éducatif, plus de 220 étudiants ont déjà bénéficié de bourses chinoises.