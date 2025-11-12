Coopération Sino-Burkinabè : La Santé au Cœur d’un Partenariat Renforcé 

Partage

La coopération entre la Chine et le Burkina Faso, notamment dans le secteur de la santé, s’apprête à connaître une nouvelle dimension. Une réunion d’échange tenue le mardi 11 novembre 2025 à Ouagadougou a permis de définir des perspectives ambitieuses pour rehausser considérablement le système de santé burkinabè.

D’entame, l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhao Deyong, a rappelé la profondeur historique de cet engagement. Le soutien sanitaire chinois au Burkina Faso a débuté dès 1976 avec l’arrivée de la première équipe médicale.

Aujourd’hui, le constat est palpable, dit-il. « Cet engagement a pris une ampleur considérable, avec 16 équipes médicales et plus de 200 médecins envoyés au fil des années ».

Pour marquer le cinquantième anniversaire de l’envoi de cette première mission, la Chine s’engage à intensifier son soutien, non seulement dans la santé, mais dans de nombreux domaines du développement burkinabè.

L’ambassadeur Zhao Deyong a dévoilé un plan de coopération renforcé qui s’aligne sur les engagements globaux de la Chine envers l’Afrique. « La Chine travaillera avec l’Afrique à créer une alliance des hôpitaux chinois et africains, et des centres de médecine conjoints. Elle enverra en Afrique 2000 professionnels médicaux, réalisera 20 projets d’infrastructures médicales et de lutte contre le paludisme, favorisera l’investissement par les entreprises chinoises dans la production pharmaceutique en Afrique », a situé Zhao Deyong, l’ambassadeur de la République populaire de Chine.

A l’entendre, l’objectif est clair. « Travailler en étroite collaboration avec le Burkina Faso pour améliorer continuellement le sentiment de bonheur, de sécurité et de satisfaction de la population burkinabè en matière de santé, en partageant l’expérience de la gouvernance sanitaire »

L’engagement a été réaffirmé par LIANG Yu, vice-président de la Croix-Rouge chinoise. Il a souligné la volonté de son organisation de renforcer la communication avec la partie burkinabè.

« La Croix-Rouge planifiera et concevra la prochaine étape de la coopération, notamment concernant l’envoi d’équipes médicales, afin d’apporter un soutien continu au développement du système de santé du Burkina Faso », a informé le vice-président de la Croix-Rouge chinoise.

Pour sa part, le Dr Adjima Combary, directeur de cabinet du ministère en charge de la Santé, représentant le ministre, a salué cette coopération. En sus, il a dressé un bilan des réalisations concrètes chinoises au Burkina Faso, témoignant de l’impact positif et durable de ce partenariat.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24