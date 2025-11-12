« Damaged Goods » : Le documentaire qui fait du froid le moteur du développement africain

Partage

Le film documentaire « Damaged goods », réalisé par le Nigérian Ike Nnabue et axé sur le combat de Madi Sakandé, a été projeté le mardi 11 novembre 2025, en marge de la première Conférence internationale sur les enjeux du Froid en Afrique. Cette œuvre vise à sensibiliser les cinéphiles et, plus spécifiquement, les acteurs du secteur du froid au Burkina Faso, en tirant la sonnette d’alarme sur les pertes post-production sur le continent. Le documentaire présente le froid comme une solution cruciale pour la préservation, l’autonomie et la résilience de l’Afrique.

Le film utilise notamment l’exemple de la production de tomates pour mettre en lumière la détresse des agriculteurs. Ces derniers travaillent sur de vastes étendues, mais peinent à rentabiliser leurs efforts ou à améliorer leur situation sociale en raison des pertes massives enregistrées, faute de moyens de conservation adéquats.

Indigné par cet état des faits, Madi Sakandé a affirmé que son action est nourrie par l’amour de la patrie et de l’Afrique. Il a déploré l’uniformité d’un constat accablant qu’il observe sur tout le continent.

« Au travers de mes activités et de mes missions pour les Nations unies en Afrique, je constate que le récit est malheureusement le même partout. Nous subissons d’énormes pertes sur nos productions agro-sylvopastorales, nous peinons à créer des emplois pour notre jeunesse, et nous avons des difficultés à garantir une alimentation durable et locale. C’est un cercle vicieux où nous produisons, nous jetons, puis nous sommes contraints d’importer pour nous nourrir », a-t-il constaté.

À travers ce film, Madi Sakandé insiste sur le fait que le secteur du froid n’est pas un luxe, mais une nécessité pour un développement socio-économique durable en Afrique. Il souhaite que les images et les discussions de la conférence incitent les décideurs africains à une prise de conscience et à l’intégration du froid dans les politiques de développement nationales, le qualifiant de « secret du développement ».

En outre, il a martelé que le secteur du froid permet de préserver les productions à long terme. Il a donné l’exemple précis de la tomate. « Il est difficile d’en trouver sur le marché, alors que des tonnes ont été gaspillées peu de temps auparavant »

Convaincu que le froid est souvent négligé par méconnaissance, Madi Sakandé a dit espéré que le documentaire « Damaged goods » éveillera les consciences des populations et, surtout attirera l’attention des décideurs.

« On ne peut pas en vouloir à quelqu’un qui ne prend pas une décision sur quelque chose s’il n’a même pas le minimum de connaissances sur cette chose-là. Et nous, qui sommes acteurs de ce secteur, nous nous sentons dans le devoir d’expliquer et de faire comprendre autant que possible, de parler un langage le plus simple, le plus humain, pour que les gens puissent comprendre », a-t-il ajouté.

Il a conclu en annonçant que des spécialistes prendront la parole lors de la conférence pour expliquer, avec des termes accessibles, les enjeux cruciaux du froid pour le développement socio-économique.