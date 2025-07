L’U-3ARC lance la mobilisation continentale pour démocratiser le froid en Afrique

publicite

L’Association Africaine des Acteurs de la Réfrigération et de la Climatisation (U-3ARC) a lancé un appel à l’action le dimanche 27 juillet 2025, marquant le coup d’envoi d’une mobilisation continentale. Objectif : préparer une conférence internationale inédite qui se tiendra le 12 novembre 2025 à Ouagadougou, un événement dédié à la vulgarisation du froid en Afrique. Cette initiative vise à mettre en lumière le froid comme un levier essentiel et souvent sous-estimé pour le développement du continent.

Souvent ignoré, le froid est la base invisible de toute chaîne de valeur durable. De la conservation des vaccins vitaux à la prévention de la perte des récoltes et à la stabilisation des revenus agricoles, son impact est profond. Pourtant, comme l’a souligné Madi Sakandé, Président de l’U-3ARC, il reste « absent des priorités institutionnelles, marginal dans les plans énergétiques, et flou dans la conscience collective. »

Youssouf Bagagnan, Président du comité d’organisation de la conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique, a insisté sur le fait que la conférence sera axée sur des « panels et des débats », avec d’éminents experts du froid qui discuteront de son importance en Afrique et des avantages que le continent peut tirer en investissant dans ce secteur.

A entendre les organisateurs de ce rendez-vous accordé au froid, la conférence vise à trouver des réponses à des questions auxquelles le continent est confronté. « Comment éviter que 40% de notre production agricole ne se perde, faute de chaîne du froid ? Comment assurer la conservation efficace des médicaments, vaccins et produits biologiques dans les zones rurales ou isolées ? Comment permettre aux entrepreneurs locaux de transformer, stocker et distribuer leurs produits tout en respectant les normes de qualité ? », a énuméré Madi Sakandé.

Pour ce fait, la conférence sur la vulgarisation du froid vient avec des ambitions claires. « Démocratiser le froid, le rendre accessible, compris et intégré dans les stratégies de développement. Encourager les innovations locales et durables. Créer des ponts entre chercheurs, artisans, entreprises, coopératives et décideurs. Impulser une dynamique panafricaine autour de ce sujet stratégique », a conclu Madi Sakandé.