« Quiz Énergie » : Jonathan Palm remporte une voiture électrique ITAOUA d’une valeur de 13 millions de francs CFA

Jonathan Palm est le grand gagnant de la deuxième phase de la tombola « Quiz Énergie », organisée par Hello Group en partenariat avec Orange Burkina Faso. Le lundi 28 juillet 2025, il a reçu sa voiture électrique ITAOUA, modèle « NATIVE », d’une valeur de 13 millions de francs CFA, avec une autonomie de 330 kilomètres.

Au départ, Jonathan Palm explique s’être lancé dans cette aventure par simple curiosité, dans le but de renforcer sa culture générale pour se préparer aux concours. C’était devenu un passe-temps agréable qu’il pratiquait durant ses heures libres.

Il raconte sa surprise : « Un soir, j’étais assis au Garbadrome, j’ai reçu un message d’Orange. Pour moi, c’était un Orange Money. Je regarde, il n’y avait rien, mais j’ouvre quand même le message. Je vois « veuillez participer au jeu », un truc comme ça. Je me suis dit : « Ceux-là, c’est pour fatiguer les gens, vous allez jouer pour ne rien gagner, je ne suis pas dedans » », a-t-il confié.

Il a finalement décidé de jouer car, selon lui, les questions lui permettaient d’enrichir sa culture générale en vue de la préparation de son concours. « Et chaque fois que je jouais, je notais les questions pour une relecture après.

C’est deux ou trois semaines après que j’ai vu que j’avais plus de 30 000 points, mais moi, mon objectif, ce n’était pas les points (…). Et un soir, j’étais assis, un numéro m’appelle pour me dire que j’avais gagné une voiture avec eux. Je n’y croyais pas. Après, une autre personne m’appelle, c’est là que j’ai pris la chose au sérieux », a-t-il ajouté.

Jonathan Palm n’a aucune idée du montant qu’il a dépensé durant cette aventure . « Je ne comptais pas ; dès que je voyais que je n’avais plus de crédit, je rechargeais (…). Par rapport à ce que j’ai reçu, c’est vraiment insignifiant », a-t-il affirmé.

La tombola a été lancée le 20 mai 2025 et s’est achevée le 18 juillet 2025. Pour espérer être le grand lauréat, il fallait accumuler au moins 5 000 points, selon Cynthia Gansoré, responsable clientèle chez Hello Group.

« Durant près de deux mois, des millions de Burkinabè ont participé avec enthousiasme à cette tombola nationale. Pour un simple SMS au 320 au tarif de 105 FCFA, chaque participant de 20 ans et plus a pu non seulement tester ses connaissances mais aussi rêver grand. Et pour certains, ce rêve s’est concrétisé de la plus belle des manières, comme en témoignent les prix exceptionnels mis en jeu », a-t-elle expliqué.

À la fin de la tombola, deux participants ont remporté des voitures ITAOUA, 8 climatiseurs solaires et plus de 1 200 batteries power bank. « Des récompenses qui illustrent notre volonté de lier progrès, technologie et responsabilité écologique au service d’un avenir plus durable », a-t-elle souligné.

Ousmane Djim, coordinateur des projets chez Orange Burkina, a indiqué que l’idée derrière « Quiz Énergie » était d’encourager la population à s’orienter vers la transition écologique. « Quand vous regardez les lots, ce sont des power banks, des climatiseurs solaires et des véhicules électriques. C’était l’idée au départ. Nous avons eu la chance qu’une marque burkinabè, ITAOUA, se positionne sur ce segment, nous nous sommes dit pourquoi ne pas fédérer nos forces et proposer quelque chose à notre clientèle », a-t-il notifié.

Rebondissant sur les caractéristiques de la voiture, le directeur général d’ITAOUA, Abdoul Latif Rouamba, a précisé qu’il s’agit d’un véhicule 100 % électrique, de type « NATIVE ». La ITAOUA Native, à l’écouter, est une voiture sous-compacte 4 portes, 5 places, avec un système de transmission automatique, un moteur synchrone à aimant permanent d’une capacité de 80 kWh et une autonomie de 330 km.

« Ce projet n’est qu’un début. Il a ouvert la voie à d’autres actions à venir, où le jeu, l’éducation et la technologie se mettront au service d’un développement plus conscient et plus équitable », a-t-il conclu.

Willy SAGBE

Burkina 24