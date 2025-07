Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso : COGEB INTERNATIONAL SA, à travers sa filiale « Afrique carrière » donne 3500 tonnes de sable granitique d’une valeur de 35 millions de F CFA

publicite

Dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, le Groupe COGEB INTERNATIONAL SA, acteur majeur du secteur des bâtiments et travaux publics, a offert 3500 tonnes de sable granitique à la commune de Bobo-Dioulasso, à travers sa filiale « Afrique Carrière ». La cérémonie de remise a eu lieu le lundi 28 juillet 2025, en présence des autorités communales, des responsables de Faso Mêbo et ceux de l’entreprise.

Ce geste, qualifié de contribution conséquente, s’inscrit dans la dynamique de solidarité nationale prônée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui invite chaque citoyen et chaque structure à apporter sa pierre à l’édifice du développement.

Dans son allocution, Moctar Mando, Président du Groupe COGEB INTERNATIONAL SA, a souligné le sens profond de cet engagement : « Cette initiative présidentielle est une invite du président du Faso à chaque Burkinabè d’apporter sa pierre selon ses moyens. Le Burkina est notre unique pays et chacun de nous doit tout faire pour sa construction.

À travers sa filiale Afrique Carrière, COGEB INTERNATIONAL SA, a décidé d’accompagner Faso Mêbo avec 3500 tonnes de sable granitique pour soutenir cette œuvre noble et ambitieuse. »

M. Mando a insisté sur le fait que la participation de tous est nécessaire pour surmonter les défis que connaît le pays, appelant les citoyens et les entreprises à s’impliquer davantage.

Une bouffée d’oxygène pour Faso Mêbo

Pour sa part, Laurent K. Kontogom, Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Bobo-Dioulasso, n’a pas caché sa satisfaction et sa gratitude. « C’est un mot de reconnaissance et de félicitations pour cet appui conséquent. 3500 tonnes de sable granitique représentent un stock suffisant pour la confection de pavés pendant une bonne période. C’est véritablement une bouffée d’oxygène pour Faso Mêbo. »

Il a également salué la responsabilité sociale de l’entreprise, soulignant que ce don vient non seulement soulager l’initiative, mais aussi renforcer l’élan déjà engagé pour améliorer le cadre de vie des populations.

Faso Mêbo, une dynamique nationale à renforcer

L’initiative Faso Mêbo, lancée par le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’État, vise à améliorer les infrastructures locales, notamment à travers la production et la pose de pavés pour l’embellissement et la modernisation des villes. Selon le PDS, chaque contribution, qu’elle soit matérielle, financière ou humaine, permet de maintenir la cadence des travaux et de répondre aux besoins croissants des communautés.

À travers ce don, le Groupe COGEB INTERNATIONAL SA entend montrer l’exemple et encourager d’autres entreprises à se joindre à cet effort collectif. Comme l’a rappelé M. Mando, « il n’y a pas deux façons d’être Burkinabé ».

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24