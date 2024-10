COGEB international : Plus de 30 ans au service du développement de l’Afrique

publicite

Belle, elle arbore fièrement les couleurs jaune et vert. Elle incarne la longévité et la qualité. Aujourd’hui elle rayonne, elle luit et éblouit. Elle est reconnue au-delà de nos frontières. Les infrastructures c’est son dada. Échangeur de Ouaga 2000, route de Dori, route de Seytenga, construction des voiries de Ouaga 2000, l’avenue du 22 octobre à Bamako, des réalisations au Togo, au Bénin et au Gabon, sont autant de chantiers sortis modestement de l’expertise de COGEB. L’humilité, c’est bien le péché des Burkinabè, mais aujourd’hui nous allons parler de la maison COGEB. Sans le vouloir, ses réalisations font un pied de nez à l’humilité et force l’admiration. Elle est l’essence même de la qualité, de la dextérité, de la fiabilité et de la résilience pour ne pas dire de la résistance. Découverte !

Magnat du BTP, elle a aussi des services divers et diversifiés. Du haut de ses 30 piges, elle incarne la beauté, la maturité, l’expérience, le savoir-faire, la progéniture. Elle, c’est le groupe COGEB international ou encore la maison COGEB. Elle s’est constituée en plusieurs entités ou filiales pour mieux servir l’Afrique. COGEB Bâtiments et Travaux publics, COGEB Énergie, Afrique Immobilier, Afrique Carrière, COGEB Logistics, forment le groupe COGEB international réparti dans plusieurs pays africains.

Généreuse, elle s’offre au Burkina et à l’Afrique. Elle donne vie. Des joyaux, elle en conçoit! Le Burkina Faso s’en souvient et s’en souviendra toujours, son premier échangeur est sorti de ses entrailles. Voilà maintenant plus de 30 ans que la Société sert la patrie, sert le Burkina, bref sert l’Afrique. L’entreprise est au sommet de son art. Plusieurs réalisations portent la griffe de ce groupe qui travaille dans la discrétion, mais dans l’efficacité.

Pionnière dans la construction des échangeurs au Burkina, elle offre au Burkina son premier échangeur à la grande stupéfaction de ses pairs burkinabè. L’échangeur de Ouaga 2000, un chantier qui était sans pareil à l’époque au Burkina, tant qu’aucune entreprise burkinabè ne l’avait réalisé. Bien de Burkinabè en étaient éberlués à l’époque.

COGEB, dans le silence mais dans l’efficacité, l’a fait. Aujourd’hui, l’ouvrage témoigne encore de la qualité et de tout le sérieux qui est mis pour le réaliser. La qualité c’est d’ailleurs le secret de COGEB nous confie le Directeur des Travaux de COGEB, Abdel Aziz Tall dans cette vidéo.

On nous dira même que la construction de cet échangeur est un épiphénomène parmi les grandes réalisations de COGEB. Certes c’est un chef-d’œuvre de COGEB dont la qualité traverse le temps depuis 2008, mais COGEB à bien d’autres réalisations au Burkina et dans le monde. Les grandes réalisations de COGEB dans cette vidéo

Les travaux de renforcement du tronçon de la route nationale n°1 (RN1) entre Ouagadougou et Sakoinsé par exemple. Que dire du tronçon de la route RN4 dompté par COGEB. Il faut souligner que ce tronçon va du carrefour du secrétariat permanent de lutte contre le VIH SIDA à l’échangeur de l’Est sur la RN4.

Une zone humide truffée de plusieurs réseaux d’eau potable, d’électricité et de téléphone nous décrit le directeur des Travaux à COGEB.

Une route de toutes les contraintes en termes d’exécution de travaux. C’est sans compter sur le professionnalisme et l’expertise de COGEB, car même si cela a rendu difficiles les travaux, le résultat final est plus que satisfaisant.

L’entreprise de contrôle AGEIM conduite par Hervé Tiraogo Ouédraogo nous a assuré de la qualité irréprochable de l’ouvrage. « La preuve, les gens y circulent sans problème. La réception de l’ouvrage a été faite en bonne et due forme », justifie Hervé Ouédraogo.

L’ouvrage trône avec majestuosité sur la RN4. Beauté et qualité sont au rendez-vous. La qualité et la beauté dans les règles de l’art du BTP. Car oui, en plus de la qualité qui est une exigence interne pour COGEB, la résilience dans la conduite des travaux est aussi la marque de l’entreprise.

Aujourd’hui malgré les défis imposés dans la réalisation de ce tronçon de la RN4, les résultats sont là, palpables et vérifiables sur le terrain. C’est du bon boulot, selon la mission de contrôle.

La particularité de la construction sur la RN4 dans cette vidéo

Au nombre des réalisations de COGEB, Amadé Ouédraogo, conseiller du directoire du groupe COGEB SA a pu nous citer aussi, pour ce qui concerne le Burkina Faso : « La voie conduisant à la présidence du Faso, les travaux d’assainissement du quartier huppé de Ouaga 2000, les caniveaux et tout l’aménagement dudit quartier.

On peut citer également la route Ouaga Sakoinsé, la route de Dori, la route de Seytenga et le château d’eau de Ouahigouya ». C’est titanesque, ce d’autant plus que cette liste de réalisations est non exhaustive.

Sur le plan international, il a pu citer les travaux de réalisation de l’avenue du 22 octobre 1946 à Bamako qui est une merveille dans la capitale malienne. Toujours au Mali, COGEB réalise un gigantesque aménagement de 3000 ha à Tien Konou. Il s’agit des travaux de reconversion du Casier de Tien Konou en maîtrise totale d’eau dans le cadre du Projet d’Appui au Développement rural de Tien Konou et Tamani.

Ce sont des travaux de recalibrage du canal principal de Dioro, la construction d’ouvrages neufs, la réhabilitation d’ouvrages existants. Aussi, Amadé Ouédraogo se rappelle également une des grandes réalisations de COGEB à Aneho vers la frontière entre le Togo et le Bénin.

“C’est une grande voie qu’on a réalisée avec un très grand pont, bref il y a plusieurs grandes réalisations, mais ce sont les plus importantes”, nous laisse-t-il entendre.

COGEB, une entreprise citoyenne

Nul besoin de dire que le groupe s’exporte bien. Selon Amadé Ouédraogo, COGEB international en plus de 30 ans d’existence est sollicité au Mali, au Togo, au Gabon, etc. pour des réalisations et pas des moindres. Que du vécu pour cette entreprise. Aujourd’hui le groupe est fort d’un capital d’un milliard de francs CFA. Une entreprise qui partage ses gains avec la nation.

Oui c’est une entreprise sociale tant et si bien qu’elle réalise à titre gracieux des ouvrages de toutes sortes pour les populations qu’elle côtoie. “C’est une entreprise citoyenne. Tous ceux qui sont autour de l’entreprise bénéficient quand même des soutiens que l’entreprise peut octroyer.

Il y a les forages, les manifestations sportives, les soutiens aux universités. Un pan qu’il ne faut pas oublier, c’est la formation. Aujourd’hui les stages que COGEB accepte pour les étudiants de divers horizons sont légion. C’est une façon pour COGEB de participer à la formation de la jeunesse du Burkina et d’ailleurs”, fait savoir Amadé Ouédraogo.

Le 7 mai 2024, COGEB laisse parler son cœur en faisant don d’une quantité importante de vivres au ministère en charge de l’action humanitaire au profit des personnes déplacées internes.

Pour l’heure, COGEB continue son bonhomme de chemin au grand bonheur du développement de la solidarité au Burkina Faso et dans toute l’Afrique.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

