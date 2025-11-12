« Katanga » : L’Étalon d’or qui illumine la 10e édition des Sotigui Awards

Partage

Depuis ce mercredi 12 novembre 2025, la capitale burkinabè vibre au rythme du 7e art africain avec le lancement de la 10e édition des Sotigui Awards. Placée sous le signe de l’audace et de l’engagement, cette édition anniversaire a démarré avec des panels et des projections cinématographiques, symbole d’une célébration mémorable du talent des comédiens africains et de la diaspora.

L’inauguration de la projection des films, une nouveauté pour cette édition anniversaire, a été un véritable triomphe populaire.

Le film choisi pour ouvrir le bal n’était autre que l’œuvre primée du réalisateur Dani Kouyaté, « KATANGA », lauréat de l’Étalon d’or au FESPACO 2025.

L’affluence record pour la projection inaugurale de « KATANGA », le chef-d’œuvre de Dani Kouyaté, a transformé cette soirée d’ouverture des Sotigui Awards en un événement cinématographique non des moindres. Les réactions du public témoignent de l’impact profond de cette œuvre sur les esprits.

Pour une grande partie de l’assistance, il s’agissait d’une découverte « éblouissante ». Pour d’autres, revoir « KATANGA » était une profonde et excitante envie de revivre la puissance de cette œuvre déjà consacrée par l’Étalon d’or au FESPACO 2025. « Cette projection était la mieux indiquée pour ouvrir le bal des projections », a-t-on pu entendre à la sortie de la salle.

Le film, tourné en noir et blanc et en langue nationale mooré, explore de manière universelle les thèmes de l’amitié, de la trahison, de la folie du pouvoir et de l’influence déstructurant de l’ambition sur l’âme humaine. Son titre fait référence à l’expression populaire burkinabè « Katanga », qui désigne une situation complexe et dangereuse.

La soirée d’ouverture des Sotigui Awards 2025 a non seulement marqué le début d’une célébration d’anniversaire, mais a aussi réaffirmé le rôle central du cinéma africain dans l’éveil des consciences, propulsé par l’audace créative de Dani Kouyaté.

L’édition 2025 des Sotigui Awards, qui se tient du 12 au 15 novembre, s’annonce ainsi comme un carrefour du talent et de la réflexion pour le cinéma africain.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24