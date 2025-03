FESPACO 2025 : Le film « Katanga, la danse des scorpions » de Dani Kouyaté honoré par le FDCT

publicite

Dans le cadre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) a récompensé le talent burkinabè en décernant un prix spécial d’une valeur de 2 millions de francs CFA. Le lauréat de cette distinction est le réalisateur Dani Kouyaté, dont le long-métrage de fiction intitulé « Katanga, la danse des scorpions » a su captiver l’attention du jury.

La suite après cette publicité

Comme les précédentes éditions, la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), a dévoilé les lauréats des prix spéciaux. Cette année, 19 donateurs ont généreusement contribué à hauteur de 97 millions de francs CFA, répartis en 22 prix spéciaux, témoignant de l’engagement continu envers le cinéma africain.

Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a fait un pas de plus pour l’essor du cinéma Africain, lors de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) en décernant, pour la première fois, un prix spécial.

Selon la Directrice générale du FDCT, Fiohan Caryne Traoré/Béni, cette initiative du FDCT témoigne de son engagement à soutenir le cinéma africain et à encourager la production de films qui reflètent la richesse et la diversité des cultures du continent.

« Les cinéastes sont des cibles pour le FDCT et il était de bon droit que le FDCT puisse apporter sa touche à cette grande célébration qu’est le FESPACO », a laissé entendre la directrice générale du FDCT.

Ce prix spécial, qui récompense un film en compétition officielle, met en lumière les œuvres cinématographiques qui promeuvent les valeurs culturelles et touristiques du continent africain.

À l’issue des délibérations du jury, le long-métrage de fiction « Katanga, la danse des scorpions » du réalisateur burkinabè Dani Kouyaté a été désigné lauréat du prix spécial du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT). Le réalisateur a été récompensé par un trophée et une enveloppe de 2 millions de francs CFA.

« Ce prix représentent la reconnaissance du travail, cela représente la vision du public sur le travail. C’est énorme quand on fait un film comme ça, on n’est jamais sûr que ça va marcher au départ. Et d’un coup, quand ça marche, c’est un ouf de soulagement parce que ce n’est jamais gagné d’avance », a lâché Dani Kouyaté.

En plus du prix du FDCT, le film « Katanga, la danse du scorpion » a reçu trois prix spéciaux. Le prix de la critique africaine Paulin Soumanon Vieira, le prix Sembène Ousmane de la Fondation Ecobank, et le prix de l’UEMOA catégorie Long-métrage fiction.

Palmarès des prix spéciaux de la 29e édition du FESPACO

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite