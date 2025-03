Au cœur de la sécurité : Quand journalistes et civils se mettent à l’épreuve des FDS

publicite

Le 27 février 2025 des journalistes et le personnel civil du Ministère de la Sécurité du Burkina Faso ont troqué leurs stylos et claviers pour des armes, et leurs bureaux pour le terrain d’entraînement des unités d’intervention de la Police Nationale. Une immersion, destinée à renforcer les liens entre les forces de sécurité et les civils, et à mieux appréhender les réalités du terrain.

« À partir de ce jour, nous vous comptons comme des VDP de la communication et des VDP en service au ministère de la Sécurité », a déclaré le Commandant Ahmed Ouédraogo, secrétaire général du Ministère de la Sécurité, donnant le ton de cette journée hors du commun. L’objectif était clair : sensibiliser les acteurs de la communication aux défis sécuritaires et les transformer en relais efficaces des actions des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

La journée a débuté par une mise en jambes éprouvante, une course de quatre kilomètres qui a mis à rude épreuve l’endurance des participants. « Le militaire, c’est d’abord le mental », a souligné le Lieutenant de police Filmon Ouédraogo, chef de sécurité du ministère. Une immersion totale dans le quotidien des forces de l’ordre, pour mieux comprendre leurs sacrifices.

Après l’effort physique, place à la découverte des armes. Kalachnikov AK-47, pistolet automatique, PKMS… Les journalistes et civils ont appris à les manipuler, à maîtriser les règles de sécurité, et même à s’essayer au tir réel.

Entre curiosité et appréhension, comme l’a confié un participant, ils ont mesuré l’exigence du métier de soldat. Le bruit assourdissant de la 12.7, arme automatique lourde, a également marqué les esprits, rappelant la réalité des combats.

« Une presse bien informée, capable de relayer des informations exactes et équilibrées sur les actions menées par les FDS pour protéger les populations. Une communication responsable, qui soutient le moral des troupes et informe la population sans la démoraliser », c’est ce qu’a souhaité le Commandant Ouédraogo.

De retour au Ministère, les participants ont été reçus par le Ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui a salué leur engagement. Il a insisté sur l’importance de leur rôle dans la reconquête du territoire national, les invitant à devenir de véritables « VDP de la communication ».

Cette journée d’immersion a été une expérience marquante pour les participants. Elle a permis de transformer des journalistes et des civils en acteurs engagés de la sécurité nationale, conscients de leur responsabilité dans la diffusion d’une information juste et équilibrée.

Akim KY

Burkina 24

