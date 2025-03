FESPACO Kids 2025 : Le cinéma africain triomphe auprès des jeunes de Ouagadougou

publicite

Le rideau est tombé sur la 3e édition du FESPACO Kids. Du 18 au 28 février, Ouagadougou a vibré au rythme des projections, des sketchs, du théâtre et des ateliers, offrant une parenthèse enchantée aux jeunes spectateurs, aux femmes et aux personnes déplacées internes.

La suite après cette publicité

Le FESPACO Kids 2025 n’a pas seulement projeté des films, il a projeté des rêves. En sillonnant les quartiers de Kienfangué, Borgo, Nagrin, Tampouy, Rayongo et Saaba, le festival a apporté la magie du cinéma à ceux qui en sont souvent privés.

« Nous avons semé des graines et nous devons continuer à les arroser, à les cultiver pour que le cinéma soit accessible à toutes et tous », a déclaré Issaka Sawadogo, promoteur du FESPACO Kids, lors de la cérémonie de clôture.

C’est à Saaba, au Ciné Parc Académie, que s’est tenue la cérémonie de clôture, un moment de célébration et de fierté pour toute la communauté. « La commune de Saaba est particulièrement heureuse et fière d’habiter Ciné Parc Académie, un lieu dédié à la culture, à la formation qui contribue au développement de notre territoire », a souligné Adolphe Thiombiano, Président de la délégation spéciale de la commune de Saaba.

Au-delà du divertissement, le FESPACO Kids s’est donné pour mission de transmettre des valeurs essentielles aux jeunes générations. « Le cinéma est un véhicule qui est très très puissant parce que ça représente ce que représente la société. Nous avons tous intérêt à nous prendre la main dans la main, à nous concerter, pour laisser un très bon exemple à nos enfants », a expliqué Issaka Sawadogo.

Le Vice-président chargé des questions de diplomatie, Sibidi Emmanuel Darankoum, représentant Basolma Bazié président de la commission nationale de la Confédération des États du Sahel, parrain de la cérémonie, a quant à lui insisté sur le rôle de la culture dans la construction de l’identité burkinabè.

« La meilleure façon de faire ce cheminement, c’est de le reposer sur nos véritables fondations, ce sur quoi notre raison d’être sur cette planète s’explique, c’est-à-dire la caractéristique d’être Burkinabè », a-t-il souligné.

Du dessin animé aux courts métrages, en passant par le théâtre et les ateliers, le FESPACO Kids 2025 a offert une programmation variée et adaptée à tous les publics. Les thèmes abordés, tels que l’environnement, le savoir-vivre et la famille, ont permis de sensibiliser les enfants aux enjeux de leur société.

Fort du succès de cette 3e édition, les organisateurs du FESPACO Kids envisagent l’avenir avec optimisme. « Ce n’est qu’un début. Nous voulons réellement que cela soit pérenne, que cela aille au-delà des limites de Ouagadougou, que ça rentre dans tout le pays et que ça va même au-delà de tout le Burkina, ça va dans l’AES et au-delà de l’AES », a assuré Issaka Sawadogo.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite