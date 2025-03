Burkina Faso : Une semaine dédiée à la valorisation des langues nationales

publicite

Du 21 au 28 février 2025, le Burkina Faso a célébré ses langues nationales, à l’occasion de la Semaine Nationale des Langues Africaines (SLA) et de la Journée Internationale de la Langue Maternelle (JILM). Cet événement a mis en lumière l’importance cruciale de ces langues comme vecteurs de développement et de préservation de l’identité culturelle.

La cérémonie officielle de célébration de la Semaine Nationale des Langues Africaines (SLA) et de la Journée Internationale de la Langue Maternelle (JILM), 2025 qui s’est tenue le 28 février à Ouagadougou, a été l’occasion pour le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo de lancer un appel à l’engagement collectif.

« L’oubli de nos origines est source de déperdition », a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de faire des langues nationales des outils de développement. Cette cérémonie, principalement en moré, a également donné la parole à d’autres langues nationales à travers des traductions et des expressions, illustrant la richesse linguistique du pays.

Organisé par le Ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, cet événement s’inscrit dans une démarche plus large de réponse aux crises éducatives et sociales en Afrique, en accord avec les objectifs de l’UNESCO.

Jacques Sosthène Dingara, Ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, a souligné l’importance de cette célébration. « C’est un plaisir pour nous de pouvoir concrétiser cette volonté affichée depuis les autorités de notre pays, de promouvoir nos langues nationales à travers déjà cette sacralisation, j’allais dire, dans la Constitution, de faire de nos langues nationales des langues officielles », a-t-il indiqué.

Il a également souligné le rôle des langues nationales comme outils de communication et vecteurs d’identité, car dit-il, « au-delà de ce que ces langues constituent un outil de communication, ces langues constituent aussi notre identité. Notre savoir-être, notre savoir-faire ».

Dr Awa Tiendrébéogo/Sawadogo, secrétaire permanent de la promotion des langues nationales, a quant à elle, insisté sur la nécessité d’une décolonisation mentale et linguistique. « La décolonisation est d’abord mentale, elle est linguistique et c’est pourquoi nous devons d’abord nous connaître, accepter notre identité avant de savoir où nous allons », a-t-elle lancé.

La semaine de célébration des langues africaines a été rythmée par de nombreuses activités, notamment des conférences, des panels et des formations en langues nationales. Les étudiants ont également participé activement à la célébration, en interprétant des contes et des proverbes, et en créant de nouvelles œuvres. Ces activités se sont déroulées non seulement à Ouagadougou, mais aussi dans les 13 régions du Burkina Faso.

Le ministre Dingara a lancé un appel à tous les acteurs pour qu’ils s’engagent à parler les langues nationales dans les familles et les activités quotidiennes, conformément à la politique linguistique adoptée en 2022 par le Burkina Faso.

Cet événement a été un rappel fort de l’importance de valoriser et de promouvoir les langues nationales comme l’a souligné Dr Awa Tiendrébéogo/Sawadogo, « nos langues comptent. Il est essentiel de les préserver et de les transmettre aux générations futures, car elles sont un élément essentiel de l’identité culturelle du Burkina Faso et de l’Afrique ».

Akim KY

Burkina 24

