Burkina Faso : L’officialisation des langues nationales au cœur de la rentrée scientifique du Cercle National de Linguistique

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Cercle National de Linguistique (CNL) a effectué sa rentrée scientifique le jeudi 6 juin 2024 à Ouagadougou. Cette rentrée scientifique, actée par une conférence publique, a été l’occasion pour les panélistes d’aborder la question de la promotion des langues nationales.

La suite après cette publicité

A l’occasion de sa rentrée scientifique 2024, le Cercle National de Linguistique (CNL) a organisé une conférence publique marquant le début de ses activités de l’année. Elle s’inscrit également dans une logique de la promotion des langues nationales de Burkina Faso à travers une contribution des linguistes.

« Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le cadre de la promotion des langues nationales et en tant que linguistes nous avons voulu apporter notre contribution à la description et rendre plus scientifiques nos langues.

Et pour cette conférence inaugurale, elle permettra aux participants de comprendre c’est quoi une langue nationale, ses enjeux, ses implications et les perspectives en vue de la finalisation de ses langues », a expliqué Karim Goumbri, coordonnateur du Cercle National de Linguistique (CNL), par ailleurs président du comité d’organisation.

L’officialisation de la soixantaine de langues nationales du Burkina Faso est-elle judicieuse ? Quelle langue choisir pour l’administration ? l’état de la mise en œuvre ? Et quelles actions pour le Secrétariat Permanent en charge de la promotion des Langues Nationales(SP/PLN) ? sont, entre autres, les questions qui ont été débattues par les panelistes.

La suite après cette publicité

Pour Docteure Awa Kiendrebéogo, 2e jumelle, secrétaire permanente en charge de la promotion des Langues Nationales, par ailleurs par panéliste, au Burkina Faso, la loi définie la langue nationale comme une langue parlée par une communauté linguistique ayant une histoire avec le pays. Ce qui laisse croire que toutes les langues parlées au Burkina constituent des langues nationales.

« Les langues nationales ont plusieurs définitions, acceptions selon les pays et également les écoles. Au Burkina Faso, la loi définit la langue nationale comme étant une langue parlée par une communauté linguistique ayant une histoire avec le pays et ailleurs c’est une langue suffisamment décrite. C’est l’exemple du Sénégal et du Niger », a-t-elle indiqué.

Le professeur Alou Kéita, linguiste et parrain de cette rentrée scientifique a souligné que les implications de l’officialisation des langues nationales sont nombreuses et diverses et la contribution de tous les acteurs reste primordial pour une promotion des langues.

En rappel, en décembre 2023, l’Assemblée Législative de Transition(ALT) a adopté une loi portant sur l’officialisation de 59 langues nationales.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite