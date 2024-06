Burkina Faso : Le financement des ONG diminue suite à la situation sécuritaire (Rachad Bani 

publicite

Le jeudi 06 Juin 2024 a eu lieu en ligne, un Knowledge Café sur le thème “des Effets des Conflits armés sur la Mobilisation des Ressources Financières parmi les Organisations Non Gouvernementales au Burkina Faso”. Rachad Bani Samari est assistante de programme dans le cadre du programme Médias et bonne gouvernance. Avant de rejoindre la Media Foundation for West Africa (MFWA), Rachad faisait partie du programme de stages de nouvelle génération (NGIP) à l’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) dans le cadre de l’unité de développement des capacités. C’est lui qui est responsable de cette nouvelle étude. Il s’est fait le plaisir de présenter les résultats de ses travaux sur le Burkina Faso à plus d’une trentaine de participants de divers horizons et de diverses organisations.

Le constat de Rachad Bani Samari est clair, les financements des ONG au Burkina Faso ont diminué au fil des ans depuis l’installation de la crise sécuritaire. “On s’est rendu compte que le nombre d’institutions qui sont en train de perdre des financements a augmenté”, a déclaré Rachad Samari. Cette déclaration, ou du moins, cette affirmation n’est pas gratuite.

Elle “est le fruit d’un processus de recherches, d’interviews de compilation de plus de 300 ONG nationales (Burkina Faso) et internationales. L’étude a “également exploité des données secondaires grâce à l’examen des rapports annuels sur les dossiers gouvernementaux des flux de financement internationaux aux ONG au Burkina Faso de 2001 à 2021”, a soutenu Rachad Samari au cours de cette session en ligne.

Aussi, à l’entendre, cette diminution de financement des ONG est principalement due à la crise sécuritaire et humanitaire. Les projets qui sont dans les zones “dites rouges”, ont du mal à être suivis et évalués. Ce qui entraîne leur non financement par les bailleurs de fonds ou la non reconduite de financement de certains projets.

L’instigateur de cette étude a indiqué que les recherches ont montré que quand une zone devient rouge les institutions qui y sont perdent leur financement. “Au cours de nos entretiens, on nous a dit que tout est lié au contexte humanitaire. Si vous êtes une ONG qui travaille sur le développement de certains projets en zone rouge, vous pouvez avoir une diminution de vos financements. Il y a eu des organisations qui nous ont dit que les ONG internationales doivent pouvoir faire le suivi de leur financement. À cause de la situation de conflit, elles n’arrivent pas à aller sur place pour faire le suivi évaluation donc ils ne financent plus”, relate l’exposant à la lumière de ses recherches.

Aussi, a-t-il fait savoir que le manque de financement est aussi dû aux politiques sécuritaires. Il a avoué que de ses recherches, il ressort que certains financements qui étaient alloués au Burkina Faso ont été gelés entre temps à cause de la politique sécuritaire.

La résilience des ONG locales au Burkina Faso

En outre, Rachad Samari a révélé selon ses recherches que d’autres financements soutiennent tant bien que mal les organisations non gouvernementales au Burkina notamment les financements locaux ou privés. Des financements basés notamment sur la contribution de la population et des particuliers. Cependant, a-t-il souligné, au fil des ans, ces financements diminuent aussi.

De 2015 à 2020 les ONG nationales ont pu mobiliser des ressources auprès du secteur privé. Après cela, le secteur privé n’arrive plus à mobiliser des ressources. Selon lui, tout cela est lié à la crise en place. “On a fait le lien et on a vu pourquoi ceci se passe”, a-t-il assuré pointant du doigt la situation sécuritaire. Nonobstant, les organisations s’adaptent. Comment font-elles ? Éléments de réponses dans cette vidéo.

Pour terminer la présentation de ses recherches devant ce parterre de participants, il a invité les organisations locales au Burkina à plus de transparence, à créer la confiance avec les donateurs par une bonne gestion des financements, à s’organiser en consortium et en mentorat pour la recherche des financements surtout pour les petites organisations.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

