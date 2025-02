FESPACO Kids 2025 : Le cinéma au service de l’éducation et de l’inclusion des jeunes

publicite

La 3e édition de FESPACO Kids s’est ouverte le mardi 18 février 2025 à Ouagadougou. Ce festival de cinéma en plein air qui se tient du 18 février au 1er mars 2025, rassemble enfants, jeunes, professionnels du cinéma, autour d’une ambition commune de faire du cinéma un outil de transformation sociale et d’inclusion pour les jeunes générations.

La suite après cette publicité

« Le cinéma est bien plus qu’un simple divertissement », a indiqué Bassolma Bazié, Président de la Commission Nationale de l’Alliance des États du Sahel (AES) patron de la cérémonie d’ouverture de la 3e édition du FESPACO Kids. Il souligne son rôle essentiel en tant que levier de transformation sociale, outil d’éducation, de sensibilisation et de transmission des valeurs africaines.

« Le cinéma est un levier de transformation sociale, un outil puissant pour l’éducation, la sensibilisation et la transmission de nos valeurs africaines. Le cinéma peut contribuer à construire un Sahel souverain, uni et tourné vers l’avenir », a déclaré Bassolma Bazié.

L’AES, engagée dans la renaissance culturelle et économique de la région, soutient cette vision à travers une politique culturelle commune entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. « L’Alliance des États du Sahel est également un espace de renaissance culturelle et économique », a affirmé Bassolma Bazié, soulignant l’importance de la signature d’une convention instaurant une politique culturelle commune entre les trois pays.

L’édition 2025 de FESPACO Kids s’articule autour de trois axes majeurs à savoir la valorisation du patrimoine culturel, la formation à la bande dessinée et à l’intelligence artificielle appliquée au cinéma, et l’inclusion sociale. Cette dernière est particulièrement importante, car elle touche des milliers d’enfants, y compris les jeunes femmes et les Personnes Déplacées Internes (PDI), leur offrant ainsi une fenêtre vers l’espoir et l’épanouissement.

Issaka Sawadogo, promoteur de FESPACO Kids, a exprimé sa fierté de voir cet événement grandir et a souligné l’importance de faire du cinéma un droit pour tous. « Le FESPACO est le plus grand rendez-vous du cinéma africain. Aujourd’hui, avec FESPACO KIDS, nous ouvrons une nouvelle porte, celle de l’inclusion », a déclaré Issaka Sawadogo. Il a également souligné l’importance de faire du cinéma un moyen de rêver, d’apprendre et de s’ouvrir au monde.

Le programme de cette édition est riche et varié, allant de la bande dessinée aux projets de films pour enfants, en passant par le théâtre et les courts-métrages. Les thèmes abordés sont divers, tels que l’environnement, le savoir-vivre, la famille, le respect et la sécurité.

Kienfangué, Saaba, Borgo, Nagrin, Tampouy, Rayongo, pendant 12 jours, FESPACO Kids sillonnera différents quartiers de Ouagadougou pour aller à la rencontre de tous, y compris les personnes déplacées, afin de partager la fête du cinéma.

Akim KY

Djamilatou WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite