FESPACO Kids 2025 : Le cinéma africain à la rencontre des plus jeunes de Ouagadougou

Le Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO) est un événement culturel majeur en Afrique. Cependant, il reste encore trop souvent hors de portée des populations les plus défavorisées. C’est pour cette raison que la société Christall Production a lancé le projet FESPACO Kids, un festival itinérant qui se déroulera du 18 février au 1er mars 2025 dans six quartiers périphériques de Ouagadougou.

L’objectif de FESPACO Kids est de rendre le cinéma africain accessible à tous, notamment aux femmes et aux enfants qui vivent dans les quartiers éloignés du centre-ville. Comme l’explique Bihoun Yoroyi, co-initiateur du projet, « nous apportons le festival vers eux, dans les quartiers comme, par exemple, Kienfangué, Saaba, Tampouy, Rayongo, Nagrin ».

Le programme de FESPACO Kids est conçu pour plaire à tous les âges. Il comprend des projections de films africains et internationaux, des sketchs, des pièces de théâtre, des jeux concours et des ateliers de formation. Les projections de films sont gratuites et ouvertes à tous. Les ateliers de formation, qui se tiendront du 2 au 8 mars, porteront sur la bande dessinée et l’intelligence artificielle appliquée à la bande dessinée. Ils seront animés par des professionnels du cinéma, dont le comédien franco-congolais qui a joué dans le film Kirikou.

Pour Issaka Sawadogo, initiateur de ce projet de projection Plein-Air en marge du FESPACO, il est essentiel que le cinéma africain soit accessible à tous. « Nous voulons que ce FESPACO soit non seulement l’intégration du cinéma même dans la société purement africaine, d’abord burkinabè, mais africaine aussi, que la population se l’approprie, que les enfants à l’école se l’approprient, que la jeunesse se l’approprie et démystifier ce corps du métier », a-t-il justifié.

Pour mener à bien ce projet ambitieux, les organisateurs de FESPACO Kids ont besoin de soutien financier. Ils lancent un appel aux dons auprès des particuliers et des entreprises qui souhaitent contribuer à la promotion du cinéma africain et à l’accès à la culture pour tous.

Ils souhaitent développer des activités de formation et d’initiation au cinéma entre les éditions du festival, afin de permettre aux jeunes de se former et de développer leurs compétences dans ce domaine. Ils espèrent également étendre le festival à d’autres régions du Burkina Faso et, à terme, en faire un événement sous régional.

FESPACO Kids 2025 est se veut un événement important pour le cinéma africain et pour la population de Ouagadougou. Il offre une occasion unique de découvrir des films de qualité, de rencontrer des professionnels du cinéma et de se former aux métiers du 7ème art.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) tiendra sa 29e édition du 22 février au 1er mars 2025. Sous le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles », l’événement mettra en lumière 235 films de 48 pays. Le Tchad est le pays invité d’honneur. Des événements spéciaux tels que la Semaine de la critique et Fespaco pro enrichiront le festival. La compétition décernera le prestigieux Étalon d’or de Yennenga. Le FESPACO reste un rendez-vous majeur pour le cinéma africain et sa diaspora.

Akim KY

Djamilaou WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24

