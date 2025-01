2 films burkinabè en lice pour l’Étalon d’or du FESPACO 2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

La compétition pour l’Étalon d’or s’annonce plus que jamais serrée. Le Comité National d’Organisation du FESPACO 2025 a dévoilé ce vendredi 10 janvier la liste des films sélectionnés parmi les 1232 inscrits.

La suite après cette publicité

Ce sont au total, 235 films de toutes catégories confondues qui sont retenus pour se projeter lors de ce festival du cinéma africain. Ces films sélectionnés sont issus de 48 pays venus des cinq continents.

Dans la catégorie fiction long métrage, le comité de sélection a retenu 17 films de 16 pays dont 2 films burkinabè à savoir « Katanga, la danse des scorpions » de Dani Kouyaté et les « invertueuses » de Aïcha Boro. Pour le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, cette diversité et la qualité des productions laisseront entrevoir une compétition rude.

« La compétition a toujours été de taille et c’est ce qui fait la particularité du FESPACO, qui l’identifie aux autres festivals. Avec 2 films du Burkina Faso et d’autres venus d’autres pays, on sait que la compétition sera vraiment de taille et nous sommes très surpris de voir comment le président du jury va arriver à donner l’Etalon d’or au gagnant », a-t-il souligné.

Pour les autres catégories, le comité a sélectionné 15 films de 15 nationalités dans la catégorie documentaire long métrage dont le film burkinabè « l’homme qui plante les baobabs » du réalisateur Michel Zongo ; 34 films de 20 nationalités dont 6 films burkinabè dans la compétition FESPACO Shorts.

Dans la section des films en série compétition, 14 films de 11 nationalités ont été retenus dont 3 films burkinabè et 3 films également dans la catégorie animations où 18 films de 13 pays ont été sélectionnés.

Pour cette 29e édition dans la compétition films des écoles de cinéma, 20 films de 10 écoles de cinéma vont à l’assaut du premier prix. L’innovation majeure de cette édition est la mise en place d’une nouvelle section dénommée semaine de la critique qui réunit 10 films.

« Ce sont des films qui expriment l’audace, très particulier dans la forme de narration et qui portent des messages forts que souvent le jury a du mal à les classés. On donne la liberté aux critiques de pouvoir les montrés », a indiqué Moussa Alex Sawadogo.

Au total, 13 sections de films ont été enregistrées par le comité de sélection pour cette 29e édition du FESPACO, qui se tiendra du 22 février au 02 mars 2025 sous le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles » avec la République de Tchad comme pays invité d’honneur.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite