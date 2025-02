Lutte contre la criminalité urbaine : Quatre (04) cambrioleurs mis aux arrêts par la Police Nationale à Ouagadougou 

publicite

Le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) du Centre, en collaboration avec d’autres services de Police notamment la Direction de la Sureté de l’Etat (DSE) de la Police Nationale, a mis fin aux activités d’un réseau de voleurs et de cambrioleurs de bijouteries, des agences de transfert d’argent, ainsi que des alimentations dans la ville de Ouagadougou.

En effet, selon les investigations menées, il ressort que des individus de nationalité étrangère avaient préparé un funeste projet depuis leur pays d’origine, avant d’arriver sur le territoire burkinabè. Leur complice étant déjà sur place, avait étudié le terrain et leur avait fourni les détails nécessaires pour leur opération. C’est ainsi qu’ils ont cambriolé une grande bijouterie, deux agences de transfert d’argent et une alimentation. L’ensemble du préjudice subi est estimé à environ 30.000.000 FCFA.

Fort heureusement, ces malfrats ont été interpellés dans leur fuite vers leur pays d’origine par les services de Police de Fada N’Gourma. Il a été saisi entre leurs mains du numéraire, des bijoux en or et en argent, de l’or et des outils de perforations de mur.

La Police Nationale salue la collaboration de la population qui a permis d’atteindre ce résultat. Elle remercie une fois de plus les citoyens qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et l’insécurité sous toutes ses formes. Elle les exhorte toujours à la vigilance et à continuer la dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale

