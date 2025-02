Coopération Burkina Faso – Saint-Siège : Son Éminence le Cardinal Pietro PAROLIN fait Officier de l’Ordre de l’Étalon à titre honorifique

publicite

Dans la soirée du lundi 17 février 2025, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a, au nom du Président du Faso Chef de l’État SE le Capitaine Ibrahim TRAORE, décerné à Son Éminence le Cardinal Pietro PAROLIN la Médaille d’Officier de l’Ordre de l’Étalon à titre honorifique.

A cette cérémonie organisée en hommage au Secrétaire d’Etat du Souverain pontife, le Chef de la diplomatie a témoigné la reconnaissance et l’amitié des autorités et du peuple burkinabè au Saint-Siège pour les actions multiformes et les prières faites pour le pays des Hommes intègres.

Pour lui, cette décoration de Son Éminence le Cardinal Pietro PAROLIN est le couronnement de plusieurs années d’actions que le Clergé a entrepris en faveur du peuple burkinabè.

« Le Vatican est un acteur important qui accompagne le Burkina Faso et porte la voix de notre pays au sein de plusieurs tribunes à l’international depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Saint-Siège », a-t-il ajouté.

Très heureux de recevoir cette distinction honorifique des autorités burkinabè, Son Éminence PAROLIN a confié que cela constitue un appel à consolider davantage l’amitié et la fraternité entre le Saint-Siège et le Burkina Faso et entre les deux peuples.

Il a formulé ses vœux de paix et de développement au Burkina Faso, tout en saluant le peuple burkinabè ainsi que les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, pour leur engagement sans faille pour la restauration de la dignité des populations.

En rappel, le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Saint-Siège est intervenu en 1973.

Source : DCRP/ MAECR-BE

