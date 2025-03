FESPACO Soukabè : Quand le cinéma s’invite dans le cœur des enfants

publicite

Le rideau est tombé sur l’édition 2025 du FESPACO Sukabè, laissant derrière lui une pluie d’étoiles dans les yeux des enfants de Ouagadougou. Du 23 au 28 février, le Cinéma Numérique Ambulant (CNA), en partenariat avec le FESPACO, a transformé les quartiers de la capitale burkinabè en véritables salles de cinéma à ciel ouvert.

La suite après cette publicité

« FESPACO hors des murs », c’est l’ambition de cette initiative qui a permis de projeter des films dans six sites de la ville, touchant ainsi un public diversifié. « Chaque soir, c’était un monde fou, entre 300, 400, 500 personnes selon les sites », témoigne Ouédraogo Wendlasida, coordinateur du CNA. Les quartiers de Saaba, Ciné Park, Bassinko, Panzani, Tampouy et la Cité Kossodo ont vibré au rythme des projections, offrant aux enfants un accès privilégié au septième art.

Mais le FESPACO Sukabè, c’est bien plus que des projections. Des ateliers d’initiation au dessin animé, à la prise de vue et des séances de contes ont permis aux enfants de s’initier aux métiers du cinéma.

« Nous avons initié des ateliers de formation en conte, technique de prise de vue et cinéma d’animation », explique Ouedraogo Wendlasida. L’objectif, c’est de montrer aux enfants comment raconter et écrire des histoires, comment cadrer une image, comment réaliser un film d’animation.

Oumarou Kaboré, formateur en techniques de prise de vue, se dit satisfait des résultats. « En quatre jours, on a pu amener les jeunes à découvrir comment faire le cadreur, comment se préparer pour un reportage. Vu leur motivation, on peut dire que c’est satisfaisant », a-t-il exprimé.

L’UNICEF a joué un rôle essentiel dans la réalisation de cet événement, apportant un soutien financier de 10 millions de francs CFA. « Nous avons tenu à ce qu’il y ait cet espace enfant, le FESPACO Sukabè, pour semer les graines de la créativité dans le cœur des enfants. Nous voulons créer cette envie aux enfants de s’intéresser au cinéma, pour qu’ils deviennent les grands cinéastes de demain », a déclaré Suntyche Nerwaya Ouédraogo, chargée de plaidoyer et de partenariat à l’UNICEF.

Les enfants témoignent avoir pris part à cette initiative qui suscite le rêve. « Grâce au FESPACO Soukabè , nous, les enfants, avons eu l’opportunité d’exprimer nos talents, de raconter nos histoires et de voir des films qui parlent de nous et de nos rêves. Le cinéma est une fenêtre sur le monde, et grâce à lui, nous avons appris, voyagé et imaginé un avenir meilleur », s’est exprimé, Emma Bianka, représentante des enfants.

Fort de ce succès, le CNA envisage de pérenniser l’initiative et de l’étendre à d’autres régions du Burkina Faso. « Nous espérons pouvoir renouveler ce genre d’initiatives, toujours avec l’accompagnement de nos partenaires. Le défi est grand, mais nous sommes déterminés à faire grandir ces graines semées », a confié Wendlasida Ouédraogo.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite